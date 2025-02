Volvo EX30 debiutuje w nowej, jeszcze fajniejszej wersji

Jeden z najbardziej uroczych elektryków, czyli Volvo EX30, doczekał się wersji Cross Country. Nie dość, że teraz wygląda jeszcze lepiej, to nadal zapewnia imponujące przyspieszenie, mimo iż zyskał bardziej terenowy charakter.

Premiera Volvo EX30 Cross Country

Wszystkim miłośnikom szwedzkiej marki nazwa Cross Country jest pewnie bardzo dobrze znana. To właśnie ona była stosowana w przypadku samochodów, którym zwiększono prześwit i wprowadzano inne rozwiązania, aby zapewnić możliwość wjechania w mniej przyjemny teren. Nie inaczej jest w przypadku nowego wariantu EX30.

Volvo EX30 Cross Country też ma zwiększony prześwit, aczkolwiek producent nie pochwalił się dokładną wartością. Przypominam, że prześwit w podstawowym Volvo EX30 wynosi 16,5 cm. Ponadto samochód wyposażony jest w większe, specjalne koła i może nawet otrzymać akcesoryjne 18-calowe opony terenowe, które pozwalają pojechać jeszcze dalej w teren.

Nie zabrakło napędu AWD, który przecież jest niezbędny w przypadku nieco bardziej uterenowionych samochodów. Realizowany jest on z wykorzystaniem dwóch silników elektrycznych – pierwszy napędza przednią oś, drugi przenosi moc na tylne koła. Do dyspozycji otrzymujemy łącznie 428 KM i 543 Nm, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w imponujące 3,7 sekundy i zasięg do 427 km według WTLP. Naładowanie akumulatora od 10 do 80% trwa 26 minut.

Do tego wszystkiego dochodzi ekran znany z podstawowego Volvo EX30. Musimy więc przyzwyczaić się do nietypowego sposobu wyświetlania aktualnej prędkości i innych kluczowych wskazań. Nie zabrakło jednego z najlepszych systemów audio w tym segmencie i bogatego zestawu systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Na pokładzie mamy Android Automotive – ten z usługami Google, co nie jest takie oczywiste w branży.

Cena Volvo EX30 Cross Country i dostępność

Cena Volvo EX30 Cross Country wynosi 259990 złotych, więc zdecydowanie sporo. Należy jednak wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z topowym wariantem znanym już z EX30, który dodatkowo ubrany jest w zestaw bardziej terenowych rozwiązań. W standardzie mamy już najwyższy wariant napędowy, a także najwyższe wyposażenie Ultra.

Bez dopłaty otrzymujemy kolor Cloud Blue. Za pozostałe trzy, czyli Crystal White, Onyx Black i Vapour Grey, trzeba dopłacić 3499 złotych. Przy czym pozwolę sobie odradzić wersję Onyx Black, bo nikną w niej dodatkowe, czarne elementy stylistyczne, wyróżniające wersję Cross Country na tle zwykłego EX30.

Samochód jest już dostępny na wybranych rynkach, a pierwsze jego dostawy rozpoczną się wiosną.