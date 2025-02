Klawisz Copilot będzie bardziej użyteczny. Microsoft wprowadzi wyczekiwaną zmianę

Microsoft mocno promuje sztuczną inteligencję Copilot. Nawet zaczął naciskać na producentów laptopów i klawiatur, aby stosowali dedykowany klawisz, który zapewnia szybki dostęp do asystenta AI. Wygląda na to, że ta polityka nie spodobała się wielu użytkownikom.

Kontrowersyjny klawisz Copilot

Prawdopodobnie omawiany klawisz jest przydatny dla osób, które często korzystają z funkcji oferowanych w ramach Copilot na komputerach z Windowsem 11. Wszyscy pozostali, którzy kupili niedawno sprzęt, najpewniej nie są zachwyceni jego obecnością. Tym bardziej, że nowy klawisz pojawił się zamiast klawisza menu, który przez 30 lat zapewniał szybki dostęp do menu kontekstowego.

Zanim przejdziemy do najnowszych rewelacji, wypada wspomnieć o nowej polityce firmy z Redmond. Otóż na początku 2024 roku Microsoft zaczął naciskać na wprowadzanie klawisza Copilot. Dość szybko jednak dodano pewne ustępstwa w tym podejściu, co pewnie było spowodowane niezbyt dobrym odbiorem zmian mających na celu promowanie sztucznej inteligencji.

Już kilka miesięcy później, we wrześniu 2024 roku, Microsoft zezwolił na ponowne mapowanie klawisza Copilot. Użytkownicy Windowsa 11 mogli więc zmienić przypisaną do niego czynność, aczkolwiek w dość ograniczony sposób. Możliwe stało się bowiem przypisanie aplikacji, ale tylko takiej, która została spakowana i podpisana w MSIX.

Klawisz Copilot nie będzie już aż tak przeszkadzał

Nic nie wskazuje na to, aby klawisz Copilot miał całkowicie zniknąć z klawiatur po dość krótkiej historii obecności. Prawdopodobnie nadal będziemy go widzieć w nowych urządzeniach, a – co więcej – znaczenie sztucznej inteligencji w Windowsie 11 wzrośnie w najbliższych latach. Po prostu Microsoft, podobnie jak inni wielcy gracze, będzie kładł duży nacisk na rozwój narzędzi AI.

Owszem, omawiany klawiszy pozostanie, ale będzie mniej przeszkadzał osobom, które nie korzystają z funkcji Copilot lub robią to dość sporadycznie. Jak donosi PhantomOfEarth, który ma talent do odkrywania nowych funkcji w Windowsie, Microsoft zwiększy możliwości mapowania tego klawisza. Pojawi się opcja przywrócenia tego, co robił klawisz menu, czyli otwierania menu kontekstowego dla zaznaczonego obiektu.

Obecnie nie wiadomo, kiedy ma nastąpić ta wyczekiwana przez wiele osób zmiana. PhantomOfEarth wspomina tylko, że nową opcję mapowania zobaczymy w przyszłych wersjach Windowsa 11. Pozostaje trzymać kciuki, że nie będziemy musieli długo czekać.