Nowa subskrypcja dla tych, którzy uwielbiają podróże

Jedna z popularnych polskich platform wspomagających planowanie podróży wdraża nową usługę. Dzięki subskrypcji zaoszczędzisz na lotach, ale też zyskasz mnóstwo innych benefitów.

Kochasz podróżować? Ta nowość będzie dla Ciebie świetnym rozwiązaniem

Przez ostatnie lata sposób podróżowania diametralnie się zmienił, a w naszych planach podróżniczych na stałe zagościł transport lotniczy. Wyjeżdżamy znacznie częściej, łatwiej, wygodniej i to nie tylko w celach typowo wypoczynkowych, ale też do pracy. Regularne podróże samolotem bywają jednak uciążliwe, choć wiele platform, takich jak np. eSky, SkyScanner czy Fru są świetnym wsparciem w planowaniu wyjazdu, a jedna z nich właśnie uzupełniła swoją ofertę o ciekawą usługę.

Fru jest polską platformą internetową, działającą już od 2007 roku, która świadczy swoje usługi przede wszystkim w zakresie wyszukiwania i rezerwacji tanich lotów. Serwis właśnie uzupełnia swoją ofertę o Upgrade, czyli roczną subskrypcję ułatwiającą zarządzanie rezerwacjami i oszczędzanie.

Członkowie programu Fru Upgrade mogą korzystać z benefitów i zniżek na bilety, a także ochrony pasażera – zarówno użytkownika, jak i członków rodziny, znajomych czy współpracowników (nawet jeśli subskrybent w danej chwili z nimi nie podróżuje).

Fru Upgrade – usługa subskrypcyjna, zniżki i inne benefity

Koszt dołączenia do programu Upgrade wynosi 147,99 złotych na rok, jednak do końca stycznia 2026 roku można zaoszczędzić i wykupić subskrypcję za 84,99 złotych. Przedstawiciele platformy Fru podkreślają, że opłata subskrypcyjna może zwrócić się już przy drugim locie rezerwowanym za pośrednictwem platformy.

Co ważne, członkowie nowego programu już przy pierwszej rezerwacji mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 63,99 złotych, a wraz z każdą kolejną – rabat wyniesie 42,99 złotych. Fru podkreśla, że liczy się każda rezerwacja, a im częściej podróżujesz, tym możesz zyskać znacznie więcej niż przeznaczysz na opłatę subskrypcyjną.

Poza benefitami subskrypcja Upgrade daje dostęp do usługi Trip Protect. Dzięki niej użytkownik ma być otrzymać nowy bilet lotniczy w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak odwołanie lotu czy jego znaczne opóźnienie.

Warto pamiętać, że ceny biletów lotniczych często lubią zmieniać się w krótką chwilę, przez co linie lotnicze nieco przymuszają pasażerów do podjęcia szybkiej decyzji i działania pod presją czasu. Fru ma na to rozwiązanie. Subskrybenci programu Upgrade mogą zablokować ceny biletu na 24 godziny i podjąć decyzję po przemyśleniu oraz spokojnym zaplanowaniu podróży.