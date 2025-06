BBC będzie walczyć z dezinformacją w Polsce. Zacznie od wtorku

BBC (British Broadcasting Corporation), publiczny nadawca z Wielkiej Brytanii, ogłosił, że już w najbliższy wtorek, 24 czerwca 2025 roku, uruchomi polskojęzyczny serwis BBC News Polska. Chce bowiem (m.in.) walczyć z dezinformacją w Polsce.

BBC News Polska ruszy w Polsce już 24 czerwca 2025 roku

Serwis BBC News Polska zostanie uruchomiony już w najbliższy wtorek, 24 czerwca 2025 roku, pod adresem bbc.com/polska. Tego dnia udostępnione zostaną również powiązane z nim kanały społecznościowe – na Facebooku i Instagramie. Brytyjczycy informują, że zamierzają zapewnić polskim odbiorcom niezależne i bezstronne wiadomości – zarówno w formie tekstowej, jak i wideo.

Uruchomienie serwisu BBC News Polska jest reakcją na falę dezinformacji w regionie. Za jego pośrednictwem odbiorcy mają zyskać dostęp do szczególnie ważnych dla nich wiadomości i analiz, w tym związanych z trwającymi konfliktami, ale też zdrowiem, zmianami klimatycznymi i kosztami życia.

W jaki sposób BBC będzie tworzyć treści do BBC News Polska? Pomoże sztuczna inteligencja

Jak poinformowano, BBC News Polska będzie pierwszym nieanglojęzycznym serwisem BBC World Service, wykorzystującym technologię tłumaczenia z użyciem sztucznej inteligencji. Brytyjczycy będą innowacyjnie wykorzystywać istniejące narzędzia do tłumaczenia i transkrypcji, aby dostarczyć nowym odbiorcom to, co najlepsze w dziennikarstwie BBC.

Tłumaczenie z pomocą sztucznej inteligencji ma jednak być nadzorowane przez zespół redakcyjny, a przy materiałach przetłumaczonych automatycznie znajdzie się „wyraźne” oznaczenie. Odbiorcy powinni mieć bowiem świadomość, że w takich przypadkach technologia nierzadko bywa zawodna i tłumaczenie maszynowe nie zawsze odzwierciedla pierwotny przekaz w oryginalnym języku.

Ponadto treści i zawartość dla BBC News Polska ma dostarczać zespół polskich dziennikarzy. Uzupełnią je „starannie dobrane” treści z całego świata. Materiały będą przedstawiane również przez Katarzynę Maderę i Tomasza Schafernakera. Co ciekawe, BBC nie ukrywa, że zespół będzie „mały”, ale równocześnie ma być też… „dynamiczny”.

Na BBC News Polska ciąży duża odpowiedzialność

BBC podkreśla, że BBC News Polska jest projektem pilotażowym. Od jego powodzenia lub porażki będą zależały kolejne posunięcia Brytyjczyków, którzy mają ambitne plany uruchamiania kolejnych serwisów z treściami nieanglojęzycznymi tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na niezależne, bezstronne wiadomości w obliczu wciąż malejącej wolności prasy na całym świecie oraz powszechnej dezinformacji.