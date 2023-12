Strava wie, co przeszedłeś w 2023 roku. Zobacz w apce własne podsumowanie

Strava jest trochę takim sportowym odpowiednikiem Spotify. Wiele osób, szukając aplikacji pozwalającej na zapis aktywności fizycznej, sięga właśnie po nią. Teraz generuje ona podsumowanie naszych całorocznych treningów.

Strava „2023 Wrapped”

Strava to jedna z największych społeczności zrzeszających trenujących sportowców – profesjonalnych i amatorów. Serwis chwali się, że grono to liczy sobie ponad 100 milionów członków, co jest prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że w samym sklepie Google Play aplikację pobrało ponad 50 mln ludzi. Oczywiście dostępna jest także w App Store.

Apka umożliwia teraz wygenerowanie specjalnego podsumowania, w którym zobaczymy, co udało nam się osiągnąć w ciągu mijającego roku. Do zestawienia Yaer in sport 2023 możemy przejść dwojako. Jednym ze sposobów jest odpalenie aplikacji Strava, gdzie znajdziemy je w sekcji „You”. Inną opcją jest zeskanowanie kodu QR ze specjalnie przygotowanej w tym celu strony.

Niestety, nie w każdym aspekcie Strava zasugerowała się Spotify. Serwis streamingowy przygotował pełne muzyczne podsumowanie roku dla każdego – niezależnie od tego, czy jest abonentem, czy korzystającym ze Spotify Free. Strava dzieli swoich użytkowników na tych z podstawowej, darmowej wersji oraz płacących za jeden z planów. Zestawienie dla nieopłacających subskrypcji sprowadza się tylko do kilku plansz ze statystykami. Reszta jest dla tych, którzy sakiewką potrząsną.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo)

Funkcje, na które czekamy

Strava niespecjalnie przejmuje się polskimi użytkownikami apki. Jasne – chętnie przyjmuje od nich płatności za plany premium, ale nie jest nawet przetłumaczona na język polski.

Deweloperzy raczej nie spieszą się też z innymi przydatnymi funkcjami. Praktyczny byłby na przykład tryb ciemny (halo, mamy prawie 2024 rok!), a zamiast tego dostajemy… możliwość uruchomienia czatu z innym użytkownikiem apki.