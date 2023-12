Używasz apki Strava? Nie zgadniesz, co się w niej zmienia

Od niepamiętnych czasów sport można kojarzyć jako czynność wykonywaną z innymi ludźmi. Strava wkrótce sprawi, że użytkownicy będą mogli komunikować się ze sobą bez szukania dodatkowej aplikacji.

Komunikator Strava

Startując z opcją wysyłania wiadomości w aplikacji Strava programiści nie ograniczyli się do implementacji wyłącznie prostej, bezpośredniej komunikacji. Apka wzbogaciła się o kilka funkcji związanych z nową opcją, dzięki czemu całość sprawia wrażenie dopracowanej aktualizacji.

Przede wszystkim wysyłanie wiadomości nie ograniczy się do kontaktu jeden-na-jeden. Z sekcji „Home” w zakładce „Groups” pojawi się możliwość komunikacji grupowej i zarządzania całością. Pamiętajcie, że czat może składać się wyłącznie z osób, które obserwujecie.

fot. skeeze / Pixabay

Jeżeli będziecie chcieli podzielić się aktywnością, wydarzeniem lub trasą, pojawi się opcja udostępnienia treści w czacie. Tu ograniczeniem jest fakt, że ustawienia prywatności muszą być ustawione na wszystkich lub obserwowanych. O prywatność szczegółów nie musicie się martwić – jeżeli udostępnicie aktywność na grupie, tylko osoby, które Was obserwują będą mogły podejrzeć wszystkie dane.

Wyślij trasę lub zabawną emotkę

Komunikator w Stravie powinni w mig opanować wszyscy, którzy na co dzień używają dowolnej aplikacji obsługującej czat. Przytrzymując palec dłużej na tekście pojawi się kilka opcji:

możliwość zareagowania za pomocą emotki,

odpowiedź na treść,

skopiowanie,

edycja i usuwanie wysłanych wiadomości,

„oflagowanie” które wyśle kopie tekstu do zespołu Strava Trust & Safety.

Źródło: Strava

Jako twórcy czatu będziemy mogli nadać dowolną nazwę danej konwersacji. Damy radę też ją usunąć, dodawać i usuwać uczestników oraz określić, kto może zaprosić innych użytkowników. Zwykły czatujący zyska opcję podejrzenia uczestników rozmowy, wyciszenia konwersacji, zapraszania innych (za pozwoleniem moderatora) czy opuszczenia konwersacji.

Jeżeli martwicie się o to, kto zacznie do Was pisać, możliwy będzie wybór jednego z trzech ustawień. Napiszą do nas:

osoby, które obserwujesz i które obserwują Ciebie,

tylko osoby które obserwujesz,

nikt.

W przypadku wybrania ostatniego ustawienia, czat będzie otwarty wyłącznie z osobami, z którymi sami zaczniecie konwersację.

Według informacji przekazanej przez zespół Stravy, aktualizacja powinna być udostępniana od 4 grudnia. W moim przypadku ostatnia aktualna wersja aplikacji to ta z 27 listopada – z pewnością zmiany pojawią się w ciągu najbliższych dni.