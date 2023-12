Stadia jest martwa, ale Google daje jeszcze rok na podjęcie ważnej decyzji

Google Stadia to martwa usługa, ale jej część żyje jeszcze w kontrolerach, którymi posługiwali się jej użytkownicy podczas grania w chmurze. Żeby działały jak każdy inny pad Bluetooth, potrzebne jest przejście przez proces przełączania na inny tryb. Teraz nie trzeba się już z tym tak spieszyć.

Ostateczny termin przełączenia padów Google Stadia

Niedługo po ogłoszeniu zamknięcia usługi Google Stadia, gigant z Mountain View przekazał, że „uwalnia” kontrolery, które sprzedawano razem z pakietem grania w chmurze. Nie działo się to jednak automatycznie.

Ponieważ pady te działały domyślnie w trybie Wi-Fi, konieczne jest przeprowadzenie krótkiej operacji, dzięki której kontrolery przełączają się w tryb Bluetooth. Dzięki temu mogą być wykrywane jak typowe urządzenie wejścia. W tym miejscu dowiecie się, jak to zrobić krok po kroku.

Kontroler Google Stadia

Początkowo Google dawało byłym użytkownikom Stadii mniej niż rok na dokonanie takiej zmiany. Ostateczny deadline przypadał na 31 grudnia 2023 roku. Po tym terminie przełączenie w tryb Bluetooth miało nie być już możliwe.

Coś się jednak zmieniło. Strona poświęcona zmianie trybu kontrolera wyświetla teraz nowy nieprzekraczalny termin, do którego można jeszcze „uratować” pada. Jest to 31 grudnia 2024 roku. Jeśli więc z jakichś powodów nie przeszliśmy przez ten proces, mamy na to jeszcze mnóstwo czasu.

Jakie urządzenia będą współpracować z kontrolerem?

Nie wszystkie urządzenia Bluetooth są takie same, więc zgodność będzie różna. Kontroler Stadia wykorzystuje połączenie typu Bluetooth Low Energy, przez co niektóre funkcje takie jak przekazywanie dźwięku w trybie pass-through nie są możliwe do zrealizowania bezprzewodowo. Port słuchawkowy będzie jednak działał prawidłowo podczas używania pada przez USB.

Google potwierdziło jednak, że kontroler powinien bezproblemowo działać na systemach:

Windows 10 i 11 + Steam,

macOS 13 + Steam,

ChromeOS,

Android.

Żeby sprawdzić, w jakim trybie znajduje się obecnie nasz pad, należy odwiedzić tę stronę. Z kolei żeby pobrać aktualizację Blootootha dla kontrolera Stadia, trzeba korzystać z przeglądarki Chrome w wersji 108 lub wyższej (aktualna edycja nosi numer 120, więc spokojnie), a także dysponować przewodem USB.

Trzeba tylko pamiętać, że przełączenie pada w tryb BT jest nieodwracalne. Spowoduje to wyłączenie bezprzewodowego grania w Stadia w trybie Wi-Fi. Skoro jednak usługa ta i tak już nie działa, to raczej nie powinno to nikogo powstrzymać przed zmianą.