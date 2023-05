Tej reklamy Huawei nie da się obejrzeć z otwartymi oczami, bo jest straszna

Firmy wydają ogromne pieniądze na marketing, ponieważ reklama jest dźwignią handlu. To prawda, z którą trudno dyskutować. Najnowsza reklama jednego z nowych smartfonów Huawei może jednak przyprawić o gęsią skórkę.

Ta reklama smartfona Huawei Mate X3 jest straszna, ale nie bez powodu

Huawei Mate X3 został oficjalnie zaprezentowany w Chinach 23 marca 2023 roku i kilka tygodni później, dokładniej 9 maja, zadebiutował poza ojczyzną producenta, w tym w Polsce. Jego polska cena została ustalona na 9999 złotych – osoby, które tyle zapłacą, z pewnością będą dbały o niego, a przynajmniej się postarają, bowiem – jak możemy zobaczyć w najnowszej reklamie tego modelu – nie zawsze jesteśmy w stanie uchronić sprzęt przed niebezpieczeństwami, jakie na niego czyhają.

Mate X3 (fot. Huawei)

Pierwsze sekundy reklamy udostępnionej dziś reklamy Huawei Mate X3 nie zwiastują, co się zaraz stanie. Dopiero w 9. sekundzie widzimy, jak orzech włoski uderza w wewnętrzny ekran smartfona. Zaraz potem z nie mniejszym impetem ląduje na nim widelec i słoiczek z solą. Myślicie, że to już koniec? Nic bardziej mylnego.

W kolejnych sekundach smartfon uderza o twardy kant krzesła, a potem ląduje na podłodze („na szczęście” tyłem, na którym nie ma ekranu). To jednak nie koniec jego „tortur”, bowiem za chwilę na ziemię upada też szklanka z wodą, która zachlapuje wewnętrzny wyświetlacz. Finalnie poobijany Mate X3 leży w kałuży i dowiadujemy się, że ten „incydent” to sprawka przerażonego dziecka.

Wielu rodzicom w takiej sytuacji mogłyby puścić nerwy. Ta historia jednak – uwaga spoiler – dobrze się kończy. Reklama kończy się tak, że do pomieszczenia, gdzie rozegrało się to mrożące krew w żyłach zdarzenie, wbiega (załóżmy) ojciec dziecka i podnosi smartfon z ziemi, bo właśnie Huawei Mate X3 odtworzył dźwięk przychodzącego połączenia. Czy mężczyzna miał jakikolwiek problem z odebraniem telefonu i rozpoczęciem rozmowy? Żadnego!

Huawei Mate X3 jest wytrzymały, ale…

Opublikowana dziś przez Huawei reklama ma pokazać, że Mate X3 jest naprawdę wytrzymałym urządzeniem, jednak jednocześnie producent małym drukiem informuje, że smartfon może zostać uszkodzony, jeśli upadnie lub wpadnie do wody, dlatego firma zaleca, aby tego unikać, podobnie jak kontaktu ostrych rzeczy z wewnętrznym ekranem.

Huawei informuje również, że Mate X3 jest nieprofesjonalnym, wodoodpornym telefonem – jest odporny na zachlapania oraz wodę podczas normalnego użytkowania i podczas testów uzyskał poziom odporności IPX8. Producent dodaje też, że odporność na wodę nie jest stała – może się ona zmniejszyć na skutek codziennego noszenia i użytkowania urządzenia.

Z kolei na stronie internetowej, poświęconej Mate X3, możemy znaleźć informacje, że wielowarstwowy wyświetlacz wewnętrzny z powłoką wykonaną z wykorzystaniem płynów nienewtonowskich jest cztery razy bardziej odporny na uszkodzenia w wyniku upadku i jest to pierwszy składany ekran smartfona, który uzyskał pięciogwiazdkowy certyfikat⁠ wytrzymałości przyznany przez szwajcarską firmę SGS. Podobny otrzymało też szkło Kunlun Glass, które znajduje się na zewnętrznym wyświetlaczu.

Według deklaracji Huawei odporność szkła na uszkodzenia w wyniku upadku została zwiększona dziesięciokrotnie. Firma zaleca jednak, żeby uważać, aby nie upuścić smartfona ani nie uderzać nim, ponieważ zawiera on bardzo skomplikowane komponenty, co można uznać za sugestię, że naprawa będzie bardzo kosztowna. Jak bardzo? Można to sprawdzić na tej stronie – wyświetlacz z panelem dotykowym kosztuje 4120 złotych, a kwota ta nie obejmuje kosztów robocizny.

Morał z tego taki, że lepiej więc zatem dbać o swojego Huawei Mate X3, bo koszty wymiany ekranu będą wynosić połowę ceny urządzenia.