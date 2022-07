Ubisoft nie zdąży z Avatarem na premierę filmu

Ubisoft nie wyda w tym roku Avatar: Frontiers of Pandora. Tytuł ominie więc premierę nowego filmu w uniwersum Jamesa Camerona, a może nawet przeskoczyć na 2024 roku. Francuski numer trwa w najlepsze, lecz nic nie szkodzi – gracze cierpliwie poczekają.

Nic tylko czekać na Avatar: Frontiers of Pandora

Przypomnijmy – Avatar: Frontiers of Pandora to przygodowa gra z perspektywy pierwszej osoby, która miała się ukazać pod koniec tego roku. Tytuł zmierzał na komputery PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

No właśnie – zmierzał. Ubisoft zdecydował się na przesunięcie gry na rok fiskalny 2023. To oznacza, że gra w uniwersum Jamesa Camerona może się ukazać nawet w kwietniu 2024 roku! To jest niesamowicie odległa przyszłość, dlatego do tematu powrócimy jeszcze niejednokrotnie.

Ta decyzja jednak dziwi, z jednego szczególnego względu. 16 grudnia 2022 roku na ekrany kin trafia Avatar 2: Istota Wody. Ten film wychodzi aż 13 lat po debiucie tej marki, dlatego dziwnym jest iż Ubisoft nie potrafi sprężyć szyków i wypuścić gotowego produktu na czas. Z drugiej strony jednak – przesunięcie premiery gry zawsze jest decyzją dobrą. Toniemy w grach do ukończenia, dlatego i na tą z łatwością poczekamy.

Co słychać w Ubisoft?

Choć wyniki finansowe są całkiem niezłe, firma anulowała powstawanie czterech nowych gier. Na tej liście znalazły się chociażby Ghost Recon: Frontline oraz Splinter Cell VR. Nazwy dwóch pozycji niestety nie znamy, a to oznacza iż Beyond Good & Evil 2 jeszcze istnieje! Jak długo z kolei – tego nawet czarnoksiężnicy nie wiedzą.

8 Ocena

Oprócz tego, przyszłość franczyzy Assassin’s Creed poznamy już we wrześniu. Plotki skłaniają się ku nieco mniejszej grze, umiejscowionej w Bagdadzie. Czyżby szykował się powrót do korzeni serii? Jakby nie patrzeć, ta świętuje swoje 15-lecie. Umiejscowienie gry na Bliskim Wschodzie byłoby ciekawym posunięciem. Jeszcze ciekawszym byłoby zrobienie świetnej gry, nie sądzicie?

Najbliższa przyszłość rysuje się jednak lepiej – pirackie Skull & Bones ukaże się już 8 listopada, zaledwie dzień przed premierą God of War: Ragnarok. Nie ważne jak dobry tytuł to będzie – POWODZENIA! Oprócz tego, ekskluzywnie dla Nintendo Switch, Mario & Rabbids: Sparks of Hope ukaże się już 20 października 2022 roku. Tu raczej nie będzie wtopy, ale nic dziwnego – gigant z Kyoto nie pozwoli na żadną wpadkę. Pozostaje więc czekać i obserwować, bo będzie się działo!