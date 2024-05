Steam znika z samochodów Tesla. To koniec gamingu na kółkach?

Tesla wielu osobom kojarzy się jako „komputer na kółkach”. To stwierdzenie nabrało dosłownego sensu, kiedy na samochody tej marki trafił Steam, a co za tym idzie możliwość grania w najnowsze tytuły. Teraz jednak firma Elona Muska zaczyna wycofywać bibliotekę gier z niektórych modeli aut. Czy to koniec gamingu na kółkach?

Tesla = konsola do gier

Samochody produkowanie przez firmę Elona Muska od samego początku były synonimem niestandardowych rozwiązań. Już od dłuższego czasu oferowały m.in. proste gry, którymi można było umilić sobie np. czas spędzony podczas ładowania. Prawdziwy przełom w samochodowym gamingu nastąpił jednak w grudniu 2022 roku, kiedy to Tesla zyskała integrację z platformą Steam.

Warto przypomnieć, że Model S oraz Model X pod maską, oprócz silnika, skrywają procesor AMD Ryzen oraz układ GPU AMD RDNA 2. Takie podzespoły pozwalają osiągnąć wydajność na podobnym poziomie do PlayStation 5. Ich posiadacze mogą więc bez przeszkód zagrać chociażby w Cyberpunka 2077.

Podobną drogą zmieniania swoich aut w komputery lub smartfony na kółkach poszło m.in. BMW. Bawarczycy co prawda nie skusili się na integrację Steama, ale dzięki AirConsole również można pograć w nieco mniej rozbudowane tytuły. Z kolei Mercedes wyposażył klasę E w kamerkę do selfie i apkę TikToka.

Koniec Steama w samochodach Elona Muska

Przesłanki o tym, że Tesla rezygnuje z integracji ze Steam, przynajmniej w części swoich modeli, to niemałe zaskoczenie. Informacje na ten temat przekazał jeden z użytkowników Reddita, który opublikował tam zrzut ekranu powiadomienia, mówiącego o implementacji kilku zmian do oprogramowania Tesli Model X. Jedną z nich jest brak możliwości uruchamiania gier ze Steama.

źródło: Reddit @FlipKB24

Nie wiadomo jeszcze, czy taka aktualizacja pojawi się także w innych modelach Tesli. Póki co nic na to nie wskazuje, jednak niczego nie można wykluczyć. Portal The Verge przypomina, firma nie wypowiada się także o planach rozszerzenia integracji Steam o najbardziej popularne modele samochodów tego producenta, czyli Model Y i Model 3, mimo że ich nowsze modele są wyposażone w ulepszone procesory AMD Ryzen.