Cyberpunk 2077 za darmo! Pobierz wersję próbną gry

To niebywałe, jak czas szybko leci. Cyberpunk 2077 wkrótce będzie miał już cztery lata na karku. Jeśli ktoś do tej pory nie zapoznał się z tą uznaną produkcją CD Projekt RED, ma teraz ku temu idealną okazję.

Darmowa wersja próbna Cyberpunk 2077

Profile social media prowadzone dla gry Cyberpunk 2077 nagle stały się bardzo często cytowane. Wszystko dlatego, że CD Projekt RED ogłosił wszem i wobec, że już za kilka dni będzie można bezpłatnie przetestować ten tytuł. Co prawda jego cena, nawet z dodatkiem Widmo wolności regularnie poddawana jest obniżkom, ale skoro można zagrać za darmo…

(źródło: Cyberpunk 2077/Facebook)

Oczywiście nie ma tak dobrze, by producent zdecydował się na oddanie wszystkim chętnym gry bez żadnych ograniczeń. To byłoby chyba większe wydarzenie niż darmowe GTA V w sklepie Epic Games Store w 2020 roku.

Do tej pory można było skorzystać z 5-godzinnego darmowego dostępu do podstawowej wersji Cyberpunka 2077, ale tylko, gdy opłacaliśmy abonament PlayStation Plus Premium. Za darmo można było sobie co najwyżej obejrzeć streamerów. Tym razem wersja próbna nie wymaga żadnej subsrypcji. Limit wciąż pozostał: to nadal 5 godzin. Jest więc spora szansa, że przez ten czas nie wyjdziemy nawet dobrze z prologu ;)

Ważną informacją jest termin. Darmowe demo będzie dostępne od 28 marca, godziny 16:00 do 1 kwietnia, godziny 8:59. I kolejne ważne info: skorzystają z niego tylko posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Niestety, tym razem pecetowcy zostali pominięci.

Cyberpunk 2077 (screen: Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Co jeszcze warto wiedzieć?

Niektórzy pewnie chętnie by zakombinowali, żeby spróbować przedłużyć sobie jakoś bezpłatną zabawę. Nic z tego. Jak wyjaśnia CD Projekt RED, wersję próbną można ograć tylko raz na tym samym koncie. Jeśli na jednej konsoli mamy różne konta, każde z nich kwalifikuje się do odbioru darmowej wersji próbnej.

Po 5 godzinach trial wygaśnie i nie będzie już go można odblokować ponownie. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli zdecydujemy się na zakup gry, postęp jaki poczyniliśmy przez te 5 godzin zostanie zachowany.

Aha – trzeba też pamiętać, że demo dotyczy tylko bazowej wersji gry. Dodatek Widmo wolności się do niej nie zalicza. I jeszcze jedno: należy zadbać o wystarczającą ilość miejsca na dysku konsoli. Trial wymaga pobrania całej gry, czyli około 99,3 GB dla PlayStation 5 oraz jakieś 103 GB na Xbox Series X|S.

Wstawaj Samuraju, mamy grę do odpalenia!