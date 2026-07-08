Steam Machine może działać nie tylko na Linuxie

Wielu graczy na przestrzeni ostatnich kilku lat przekonało się za pomocą Steam Decka, że SteamOS stanowi dobrą, gamingową alternatywę dla innych systemów. Czasami jednak przyzwyczajenia graczy są zbyt silne i wolą korzystać z rozwiązania, jakim otaczali się od dekad. W przypadku wciąż świeżego Steam Machine Valve wyciąga do użytkowników pomocną dłoń.

SteamOS to domyślny system Valve

Osoby niezaznajomione ze stategią giganta mogą mocno zdziwić się przy zakupie Steam Decka czy Steam Machine. Zamiast znajomych „okienek” wita ich bowiem SteamOS – autorskie rozwiązanie bazujące na dystrybucji Arch Linux. Wśród zalet systemu wskazuje się m.in. większą wygodę w obsłudze pulpitu za pomocą kontrolera, szybsze uruchamianie urządzeń, mniej programów zaśmiecających pamięć czy dostrojenie komponentów tak, że gry chodzą płynniej i mniej awaryjnie niż na Windowsie.

Nie zagłębiając się jednak w dyskusję, czy warto używać dystrybucji Linuxa, czy Windowsa, najważniejsze, co się liczy, to możliwość wyboru. Steam Machine trafia do użytkowników z preinstalowanym SteamOS i nie było wiadomo, czy i kiedy Valve postanowi ułatwić właścicielom przesiadkę na inny system. Teraz wiadomo, że pierwszy krok wykonano już teraz.

Jak zainstalować Windowsa na Steam Machine?

Gigant udostępnił pierwszą paczkę sterowników umożliwiających działanie niektórych elementów sprzętu w połączeniu z systemem Microsoftu. Na zestaw składa się oprogramowanie do układu graficznego, karty Wi-Fi, modułu Bluetooth oraz czytnika kart microSD.

Ze względu na brak wbudowanego instalatora dual-boot, przesiadka na Windowsa oznacza wyczyszczenie Steam Machine ze SteamOS. I choć Valve pracuje nad rozwiązaniem, to nie wiadomo, kiedy zostanie ono opublikowane, a do tego firma otwarcie komunikuje, że nie planuje rozwijać oficjalnego wsparcia systemu Microsoftu na swoich urządzeniach.

Pozostaje mieć nadzieję, że sterowniki do GPU, sieci i przechowywania w obecnej postaci wystarczą do tego, aby chętni na używanie Steam Machine z Windowsem byli usatysfakcjonowani.

Dla przypomnienia, cena Steam Machine w Polsce zaczyna się od 4389 złotych za wersję z dyskiem o pojemności 512 GB. Za wersję 2 TB trzeba zapłacić już 5739 złotych.