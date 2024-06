Orlen też wprowadzi rabaty na paliwo. Mają być wyższe niż poprzednio

Zdecydowanie lubię przekazywać Wam takie informacje. W końcu też jestem kierowcą. Otóż Orlen również zamierza wprowadzić rabaty na paliwo. Co więcej, mają być większe niż we wcześniejszych latach.

Orlen powróci z wakacyjnymi rabatami

Dopiero co informowaliśmy Was, że Shell i BP wprowadzą rabaty na paliwo. Natomiast teraz dowiedzieliśmy się, że własną promocję przygotowuje Orlen. Nie powinno to być dużym zaskoczeniem, bowiem polski koncern już wcześniej organizował różne promocje na paliwo. Co więcej, jedna z nich była dostępna dla wszystkich zainteresowanych na przełomie kwietnia i maja w tym roku.

Jak informuje Business Insider Polska, Orlen zamierza dołączyć do sieci stacji, które w tegoroczne wakacje będą oferować rabaty na paliwo. To tylko początek dobrych informacji, bowiem – jak już wspomniałem – rabaty mają być hojniejsze niż dotychczas. Oczywiście dzięki temu będziemy mogli zaoszczędzić, zarówno podczas wakacyjnych wyjazdów, jak i codziennego korzystania z samochodu.

Kiedy będzie obowiązywać promocja na Orlenie? Na jakie rabaty możemy liczyć?

Na wprowadzenie rabatów nie będziemy musieli długo czekać. Z obecnych informacji wynika, że Orlen ruszy z pierwszą promocją już jutro, czyli 28 czerwca. Akcja potrwa do niedzieli, 30 czerwca bieżącego roku. Dlaczego tak krótko? Rabaty mają być bowiem dostępne w piątki, soboty i niedziele przez okres wakacji. Należy więc oczekiwać, że taniej zatankujemy w każdy wakacyjny weekend. Akcja zakończy się w nocy z 1 na 2 września.

Business Insider Polska dodaje, że planowana promocja będzie atrakcyjniejsza od dotychczasowych. Otóż rabat wyniesie 35 gorszy na każdym zatankowanym litrze. Z kolei posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli liczyć na rabat wynoszący 45 groszy na każdym litrze paliwa.

Należy jeszcze wspomnieć, że promocyjne tankowania będą ograniczone do ośmiu po maksymalnie 50 litrów paliwa Efecta każde. Kierowcy mają dostać cztery możliwości skorzystania z promocji od 28 czerwca do końca lipca i cztery od początku sierpnia do nocy z 1 na 2 września.

W celu skorzystania z promocji konieczna będzie aplikacja Orlen Vitay, którą znajdziecie w App Store (iPhone’y) i Google Play (smartfony z Androidem).