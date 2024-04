Odnowiony Steam Deck jeszcze taniej. W tej cenie szkoda nie kupić!

W ubiegłym roku Valve zaprezentowało swój program odnowy Steam Decków, które miały po odświeżeniu trafić w nowe ręce w niższej cenie. Już wtedy kwota za taki sprzęt była bardzo atrakcyjna, a teraz jest jeszcze niższa!

Odnowiony Steam Deck „za grosze”

Steam Deck w momencie swojej premiery wywołał ogromne zamieszanie na rynku, a wiele osób było niesamowicie ciekawych tego, co oferuje ten sprzęt. Mniejsza dostępność i wysoka cena też zrobiły swoje. W ubiegłym roku amerykański gigant postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy i uruchomił program odnowy swoich konsoli, oferując naprawione urządzenia w niższej cenie. Taki zabieg miał dwa cele: po pierwsze – zapobieganie wyrzucaniu uszkodzonych handheldów, a po drugie – możliwość zaoferowania tego urządzenia graczom z mniejszym budżetem.

To sytuacja, w której każda ze stron wygrywa. Już na premierę tego programu ceny konsol były bardzo przystępne. Za najtańszą opcję z 64 GB pamięci wewnętrznej trzeba było zapłacić 1519 złotych. Wersja 256 GB kosztowała 1999 złotych, a wariant 512 GB – 2479 złotych. Nie bez powodu piszę w czasie przeszłym, ponieważ te kwoty to już historia!

Valve odświeżyło ceny każdej wersji Steam Decka – teraz kosztują:

Steam Deck 64 GB – 1349 złotych (było 1519 złotych),

Steam Deck 256 GB – 1519 złotych (było 1999 złotych),

Steam Deck 512 GB – 1699 złotych (było 2479 złotych).

Nowe ceny odnowionych Steam Decków (źródło: store.steampowered)

Urządzenie po certyfikowanym odnowieniu – czy warto?

Przenośne konsole po takim odnowieniu w zupełności wystarczają do komfortowego grania. Valve deklaruje, że dokładnie testuje te urządzenia zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami, co w przypadku wypuszczenia sprzętu po raz pierwszy do sprzedaży detalicznej. Handheldy mają zresetowane ustawienia do fabrycznych, zaktualizowane oprogramowanie, a także przetestowane wszystkie elementy.

Decydując się na taki sprzęt, trzeba mieć jednak na uwadze to, że taki Steam Deck po odnowieniu może mieć pewne wady wizualne. Gracze, którym ten detal nie przeszkadza, mogą liczyć na:

roczną gwarancję,

odnowioną ładowarkę (przetestowaną),

futerał i skróconą instrukcję obsługi.

Sprzęt Valve działa w oparciu o Zen 2 + RDNA 2, co pozwala na komfortowe granie w wiele tytułów. Jedną z największych zalet niewątpliwie jest możliwość odpalenia produkcji z biblioteki Steam niezależnie od tego, gdzie obecnie się znajduje gracz!

Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej wersji, handheld będzie miał albo dysk eMMC (PCle Gen 2), albo znacznie lepszy SSD NVMe (PCle Gen 3), co robi dużą różnicę. Nie mniej sprzęt w tej cenie na pewno jest warty uwagi!