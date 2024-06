Steam Deck 512 GB tańszy niż 256 GB!

Wakacje sprzyjają przemieszczaniu się, zarówno lokalnie, jak i za granicę. Jeżeli właśnie szukacie sprzętu, dzięki któremu będziecie mogli zagrać w w Helldivers 2 lub dokończyć fabułę w Baldur’s Gate 3 z dala od Waszego PC, możecie skusić się na Steam Decka w promocyjnej cenie.

Steam Deck – specyfikacja

Zanim zdradzę Wam szczegóły akcji rozpoczętej przez Valve, to warto, abym powiedział co nieco o bohaterze promocji. Jak można zauważyć na grafikach, Steam Deck to handheld pełną gębą. Choć jego masa (669 gramów) i rozmiary (298x117x49 mm) nieco przewyższają te znane z Nintendo Switch, to nadal mówimy o całkiem poręcznej konsoli.

Steam Deck (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Sercem sprzętu jest APU opracowane przez AMD. Składa się na nie 4-rdzeniowy procesor w architekturze Zen 2 oraz układ graficzny z ośmioma jednostkami obliczeniowymi RDNA 2. Pobierana moc całego układu wynosi od 4 do 15 W. Na usługach właściciela konsolki jest także 16 GB RAM LPDDR5 o prędkości 5500 MT/s oraz jedna z trzech pojemności dysku: 64, 256 i 512 GB. Jeżeli to za mało, można dołożyć do tego kartę microSD. Urządzenie pracuje pod kontrolą Steam OS 3.

Rozgrywką na Steam Decku steruje się tradycyjnie – za pomocą analogów i przycisków. Dodatkowym atutem konsoli w tej kwestii są 4 programowalne przyciski w okolicach uchwytu oraz małe panele dotykowe pod gałkami. Wewnątrz urządzenia znajduje się także moduł Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 5 pracujące w zakresie 2,4 lub 5 GHz. Słuchawki możemy podpiąć przewodowo do gniazda 3,5 mm. Akumulator o pojemności 40 Wh odzyskuje utracone procenty poprzez ładowanie z wejścia USB-C.

Niestety, część z Was być może domyśliła się, że celowo odkładałem informację o ekranie. Promocją objęta jest bowiem pierwotna wersja Steam Decka z ekranem IPS LCD o rozdzielczości 1280×800 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Nie dyskwalifikuje to urządzenia, ale chętni na głębsze czernie i lepsze kolory musieliby się aktualnie skusić na opcję OLED w pełnej cenie.

Cena Steam Deck w promocji

Akcja promocyjna Valve obejmuje Steam Decka o pojemności 64 GB z SSD w technologii eMMC oraz 512 GB NVMe. Konsole potaniały o 15% względem ceny sugerowanej w oficjalnym sklepie Steam – wariant z mniejszą pamięcią kosztuje zatem 1444,15 złotych, a pojemniejsza opcja 1784,15 złotych. Cena handhelda z dyskiem 256 GB to 1889 złotych i nie jest objęta rabatem.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Jak w większości takich akcji, warto się pospieszyć. Sprzedaż prowadzona jest do wyczerpania zapasów lub do 11 lipca do godziny 19:00 czasu polskiego.