Amazon Prime Gaming na kwiecień

Osoby, które zajmują się wyciekami mają naprawdę dobrych informatorów. Plotki na temat kwietniowego Amazon Prime Gaming się potwierdziły. Gracze otrzymają aż 8 produkcji na komputery PC, które będą mogli odebrać przez cały najbliższy miesiąc.

Kwiecień plecień, i tak dalej

Początek wiosny, to czas by wreszcie opuścić smutne mieszkanie i zająć się eksploracją wielkiego świata. Amazon chce jednak przykuć graczy do ekranów na długie godziny, oferując produkcje, które nie tylko zastąpią wiosenną zieleń, ale również zachęcą do wielkich przygód w największych światach naszej branży. Rzućmy więc okiem na listę gier i sprawdźmy, czy Jeff Bezos rzeczywiście szanuje subskrybentów Prime Gaming.

Galaxy of Pen and Paper

Guild of Ascension

House of 1,000 Doors: Family Secrets

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge

Nanotale – Typing Chronicles

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

The Elder Scrolls IV: Oblivion – Game of the Year Edition Deluxe

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Swoją reprezentację zaliczają zarówno Electronic Arts, jak i Bethesda! Plants vs Zombies: Battle for Neighborville niewątpliwie ucieszy fanów szybkiej, wysokobudżetowej akcji. Kolejną dużą gratką jest wiecznie żywy The Elder Scrolls IV: Oblivion, zapamiętany w szczególności za wprowadzenie złotej zbroi dla konia jako DLC. Pomyśleć, że w 2006 roku wiedziano doskonale, jak negatywny wpływ na branżę będą miały tak urokliwe dodatki do gier.

Amazon nie żartuje

8 darmowych gier, z czego aż dwie to wielkie, wysokobudżetowe klasyki. Całkiem nieźle, choć zupełnie nie w moim guście. Jeżeli do tej pory nie korzystaliście z Amazon Prime Gaming, pierwsze 30 dni jest gratis. To oznacza, że nawet po podpięciu karty płatniczej, tę porcję gier odbierzecie całkowicie bezpłatnie.

Należy pamiętać, iż dalej obowiązuje promocja 49 złotych za rok Amazon Prime, która obejmuje również darmowe dostawy produktów, a także subskrypcję Prime Video. Jest to niewątpliwie ciekawa oferta, wobec której trudno przejść obojętnie. Poprzednie miesiące pokazały, że Jeff Bezos potrafi rozdawać graczom wartościowe hity, a w kwietniu nie będzie inaczej. Nowe gry będą dostępne już od 1 kwietnia.