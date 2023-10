Google usuwa ze swojej aplikacji aparatu funkcję, której chyba już nikt nie używał

Nie należę do ludzi, którzy z zainteresowaniem przemierzają mapy Google Street View, wirtualnie zwiedzając odległe kraje czy nawet zakamarki własnego miasta. Takie osoby mogą zapłakać nad zmianą, którą wprowadzono w nowych smartfonach z serii Pixel.

Ponad 10 lat funkcji, z której prawie nie korzystałem

Niektórzy użytkownicy smartfonów z Androidem może pamiętają, ile zamieszania potrafiła wprowadzić aplikacja Aparat Google. Lata temu, kiedy matryce w smartfonach były śmiesznie małe (wedle dzisiejszych standardów), człowiek ratował się, czym mógł, byle tylko zwiększyć nieco jakość zdjęć. A takie możliwości dawała właśnie apka Aparat Google. Fotografie, które były wykonywane za jej pomocą, zamiast domyślnym programem producenta używanego smartfona, były ciut-ciut lepsze.

Jedną z funkcji Aparatu Google, wprowadzoną w 2012 roku, została możliwość robienia zdjęć sferycznych. Uchwycenie widoku otoczenia w 360° było dość ciekawe. Uzyskanie obrazu pełniejszego od płaskiego zdjęcia panoramicznego pomagało wyobrazić sobie, jak wygląda miejsce, które chcielibyśmy odwiedzić. Lub pochwalić się wakacyjną wycieczką znajomym.

Fotografie sferyczne przez jakiś czas zrobiły się nieco bardziej popularne, wraz z pojawianiem się kolejnych modeli okularów VR, przeznaczonych dla smartfonów – ale tylko odrobinę. Jak wiemy, ta gwiazdka zajaśniała przez chwilę, by później szybko zgasnąć.

Fotki sferyczne wciąż można przeglądać w Google Street View. Przydatna to rzecz, choć z samej opcji robienia zdjęć w tym trybie osobiście skorzystałem dosłownie kilka razy.

Zdjęcia sferyczne znikają z apki aparatu w Pixelach 8

Android 14 wprowadził do telefonów z serii Pixel kilka interesujących nowości. To, co podoba mi się najbardziej, to z pewnością przełącznik robienia zdjęć oraz kręcenia filmów, dostępny tuż pod palcem.

Aparat Google w wersji 9.1, dostępny na urządzeniach Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro, stracił omawiany wyżej skrót – do robienia zdjęć sferycznych. Wersja 9.0 nadal ją ma i jest ona używana na starszych smartfonach Google, także na Pixelu 7. Nie wiadomo, czy fotografia sferyczna zostanie usunięta także z nich, gdy trafi na nie nowsza edycja aplikacji.

Nie będę w żałobie, gdy funkcja robienia zdjęć 360° zniknie z listy trybów na moim smartfonie. Pewnie nawet bym się nie zorientował, gdyby nie fakt, że ten detal zauważyli koledzy z 9to5google. Może do czasu usunięcia trybu sferycznego zrobię nim kilka zdjęć. Tak na przekór ;)