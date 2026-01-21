Razer z nowym zestawem w kolorze „k-popowy róż”

Razer bardzo lubi nawiązywać współpracę z innymi markami. W ciągu ostatnich kilku lat doczekaliśmy się akcesoriów inspirowanych m.in. Squid Game czy Pokemonami. Teraz firma postanowiła przypodobać się fanom muzyki z dalekiej Azji.

Razer w rytmie K-popu

Muzyka z Korei z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Jeszcze kilka – kilkanaście lat temu mało kto kojarzył artystów, którzy zdobywali szczyt list przebojów w Seulu. Dziś BTS czy Red Velvet to grupy grające w największych halach koncertowych na całym świecie, a wiele osób obserwuje z zaangażowaniem nowości z Korei.

Razer nie zdecydował się jednak ani na współpracę z powyższymi zespołami, ani na urządzenia inspirowane filmem „K-popowe łowczynie demonów”. Zamiast tego przygotował kolekcję powiązaną z nową EP „Deadline” girlsbandu Blackpink i nadchodzącą trasą koncertową. Jakie urządzenia przeszły koreańską metamorfozę?

Razer Gigantus V2 i DeathAdder Essential – Blackpink Edition

Najtańszą propozycją Razera jest podkładka pod mysz Gigantus V2. Tak, jak wszystkie produkty w kolekcji, całość wypełni biurko różem, a logotypy „Razer”, „Blackpink” i „Deadline” nie pozostawiają wątpliwości, komu kibicuje użytkownik akcesoriów. Gigantus V2 w rozmiarze M oferuje przestrzeń roboczą o powierzchni 360 na 275 milimetrów.

Razer Gigantus V2 – rozmiar M (źródło: Razer)

Wzorem dla „blackpinkowej” myszki został natomiast przewodowy model DeathAdder Essential. Charakteryzuje się on sensorem o czułości do 6400 dpi, switchami z wytrzymałością do 10 milionów kliknięć i pięcioma przyciskami Hyperesponse z możliwością programowania.

Razer DeathAdder Essential – Blackpink Edition (źródło: Razer)

Razer Ornata V3 TKL i Enki X w k-popowym różu

Jeżeli kombinacja czerni i różu jeszcze Was nie odstraszyła, przed Wami jeszcze dwa urządzenia z kolekcji. Pierwsze z nich to klawiatura Ornata V3 TKL. To niskoprofilowa konstrukcja pozbawiona sekcji numerycznej. Wyróżnia ją zastosowanie switchy łączących zalety klawiatury mechanicznej oraz membranowej, magnetyczna podkładka pod nadgarstki oraz wsparcie funkcji Snap Tap, umożliwiającej priorytetyzowanie kolejnego wciśniętego klawisza nawet wtedy, jeżeli wcześniej nie puściliśmy poprzedniego.

Razer Ornata V3 TKL – Blackpink Edition (źródło: Razer)

Ostatnim produktem w kolekcji jest fotel Razer Enki X – ten niestety nie będzie dostępny w Europie. Pozostaje więc liczyć na to, że konkurencja ma w ofercie modele dostępne w kolorze, który będzie pasował do zestawu.

Szkoda również, że do kompletu zabrakło słuchawek – pozostaje zatem pozostanie przy różowych modelach Razer Kraken Kitty – powinny pasować do Blackpink Edition jak ulał.

Razer Enki X – Blackpink Edition (źródło: Razer)

Debiut kolekcji odbył się na wydarzeniu „BLACKPINK World Tour <DEADLINE>” w Pop-Up Store w Hongkongu. Globalna sprzedaż ma ruszyć w drugim kwartale 2026 roku. Ceny poszczególnych urządzeń prezentują się następująco: