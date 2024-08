Powstaną kolejne stacje wodorowe NESO. Unia Europejska się dołoży

Grupa Polsat Plus ma w planach budowę kolejnych pięciu stacji tankowania wodoru – powstaną w pobliżu dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Spółce pomoże dofinansowanie z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu Infrastruktury i Środowiska.

UE pomoże zbudować nowe stacje wodorowe

Pojazdy wodorowe stają się coraz bardziej powszechne. W Polsce rynek rozwija się dość wolno, choć niektóre miasta inwestują w autobusy zasilane wodorem. Aby jednak wykorzystanie tego ekologicznego środka transportu miało sens, konieczne jest budowanie stacji, których na ten moment w naszym kraju działa… zaledwie sześć.

W czerwcu wspominaliśmy o obiekcie otwartym przez Orlen, a niecały miesiąc temu kolejną stacją NESO pochwaliła się Grupa Polsat Plus. Teraz spółki do niej należące, takie jak PAK-PCE Biopaliwa i Wodór oraz PAK-PCE Stacje H2, podpisały umowę grantową z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA – The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

Celem planowanych działań wspartych przez instytucję UE ma być stworzenie pięciu nowych stacji do tankowania wodoru, które zostaną wybudowane w obrębie dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), a także instalacji o mocy 5 MW, zajmującej się produkcją zielonego wodoru. Spółki Grupy Polsat Plus otrzymały około 64 milionów złotych, a wszystko to w ramach programu CEF Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility.

NESO, czyli zielona energia z Polski

Stacje wodorowe NESO, których nazwa pochodzi od pierwszych liter słów Nie Emituję Spalin, Oczyszczam, powstały już w Gdańsku, Rybniku i Warszawie. Można na nich tankować zarówno samochody osobowe, jak i ciężarówki oraz autobusy. Z zapowiedzi spółek Grupy Polsat Plus wynika, że kolejne stacje wodorowe zostaną uruchomione w Gdyni, Lublinie i Wrocławiu.

Jak zaznacza właściciel NESO – te stacje wodorowe są jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Obiekty są w pełni samoobsługowe, tankowanie osobówki trwa około 3-4 minut (przynajmniej teoretycznie), a dzięki zainstalowaniu ogniw słonecznych wraz z magazynami energii są w dużym stopniu samowystarczalne pod względem energetycznym.

Zasilanie pojazdów wodorem ma przyczyniać się do poprawy jakości powietrza, jakim oddychamy. Paliwo to emituje wyłącznie parę wodną, nie oddając do środowiska dwutlenku węgla, tlenków azotu czy pyłów. Do produkcji zielonego wodoru wykorzystuje się zieloną energię, pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce czy wiatr. Z kolei program CEF Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility to sposób na wsparcie rozpowszechniania się paliw alternatywnych na drogach TEN-T.