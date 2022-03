Niby wzrost cen, ale i tak coraz częściej decydujemy się na droższe smartfony

Napływają nowe dane na temat całościowej sprzedaży telefonów na świecie. Wnioski są jasne – lubimy płacić za jakość! Pokazują to czyste statystyki, wskazujące na imponujący rozwój rynku topowych smartfonów.

Reklama

Smartfon? Poproszę najlepszy model!

24% względem poprzedniego roku – taki wzrost zaliczył właśnie rynek smartfonów premium. Warto zaznaczyć, że jako smartfon tej rangi, Counterpoint Research uznało sprzęt z ceną zaczynającą się od 400 dolarów (~równowartość 1700 złotych). Jest to wzrost aż o 7% więcej niż w przypadku łącznej sprzedaży telefonów na świecie. Co ciekawe, dystrybucja urządzeń z wysokiej półki cenowej stanowiła 27% całego rynku telefonów. To ponad 1/4 wszystkich produkowanych telefonów, coś niebywałego!

A kto jest liderem w tej randze urządzeń? Oczywiście, że Apple – tutaj nie mogło być inaczej. Aż 60% flagowców dostarczonych na rynek w 2021 roku, pochodzi właśnie od firmy z Cupertino. Całość zasług należy tutaj przypisać fantastycznej sprzedaży urządzeń serii iPhone 12 oraz iPhone 13.

Na drugim miejscu, już zaledwie z 17% udziału w zabawie, uplasował się Samsung. O ile koreański producent sprzedał więcej smartfonów z półki premium niż w zeszłym roku, tak stracił kilka punktów procentowych na rzecz Apple. Na podium załapało się również Huawei, lecz z o wiele słabszą przewagą niż w 2020 roku. Spadek z 13% udziałów do zaledwie 6% musiał niewątpliwie srogo zaboleć Chińczyków.

Udział poszczególnych producentów smartfonów na rynku flagowców, uwzględniając próg cenowy 400 dolarów (źródło: Counterpoint Research)

Jak sprawy wyglądają w Europie?

Niezależnie od tego, czy spojrzymy na zachodnią lub wschodnią Europę, trzecie miejsce w rankingu będzie okupować już Xiaomi. Na pozostałych lokatach następują drobne roszady, choć i tam łatwo wypatrzeć urządzenia od OPPO. Te na Wschodzie zaskakująco wyprzedza Asus, który na Zachodzie musiał ustąpić miejsca firmie OnePlus.

TOP 5 producentów smartfonów premium w poszczególnych regionach świata (źródło: Counterpoint Research)

Jeżeli rozmawiamy jednak o rozwoju poszczególnych kompanii, zdecydowanie najwięcej zyskało tutaj OPPO oraz vivo. W porównaniu z zeszłym rokiem, te zaliczyły kolejno wzrost udziałów o 103% oraz 116%. Choć ciągle pozostają daleko za liderami, efektem ciężkiej pracy jest pojawienie się ich na liście pięciu czołowych producentów smartfonów premium, i to w wielu regionach. Zwróćmy również uwagę, że Xiaomi znalazło się w TOP 5 w każdym z klasyfikowanych regionów świata!

Czy według Was ten ranking pokrywa się ze stanem rzeczywistym? A może przyczyniliście się do umocnienia pozycji jednego z producentów, kupując smartfon z wysokiej półki cenowej?