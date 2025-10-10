Sprawdź, czy jesteś „jesieniarą”. To nie pozostawia wątpliwości

Popularna firma dostarczająca jedzenie w Polsce przyjrzała się zwyczajom klientów we wrześniu i październiku. Oto najczęściej zamawiane napoje i desery, typowe dla jesieniar. Jeśli też je lubisz, to znaczy, że zaliczasz się do tego grona.

Spożywcze zwyczaje u polskich „jesieniar”

Jesień zagościła w Polsce na dobre. Cytując główną postać ze znanego w naszym kraju serialu: normalnie tu jest pięknie… od czerwca do września. Cóż – taki mamy klimat, a jakoś poradzić sobie trzeba. Jeden z popularnych dostawców posiłków przyjrzał się zwyczajom polskich jesieniar.

Dla wielu z nas poranek wiąże się z filiżanką kawy. Z analizy danych Uber Eats wynika, że jesienią aż 46% wszystkich kawowych zamówień złożono w godzinach porannych (od 6 do 11), a kolejne ~42% w godzinach popołudniowych (od 12 do 17). Przygnębiająca aura czy zakończenie pracy, gdy robi się już ciemno, sprawiają, że pozostałe 12% decyduje się na kubek gorącej kawy po godzinie 18.

Jesieniarski rytuał dnia (źródło: Uber Eats)

Nie tylko godziny zamówień tego popularnego napoju zaskakują. Dostawca jedzenia oszacował, że wszystkie caffe latte, kupowane przez użytkowników aplikacji Uber Eats w Polsce w ciągu ostatniego roku, zmieściłyby się w 2211 wannach. W zeszłym roku to właśnie ten typ kawy odpowiadał za 20% kawowych zakupów z dostawą, niezmiennie pełniąc rolę najpopularniejszej kawy w naszym kraju.

Jesienią stawiamy na dynię

Jak zauważył Uber Eats – wraz ze spadkiem temperatur we wrześniu, liczba zamówień sezonowego napoju pumpkin spice latte wzrosła 20-krotnie. W październiku ten dyniowy napój przyciągnął kolejnych klientów, a zamówienia zwiększyły się o 26% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Statystyki zamówień kawy jesienią 2025 roku (źródło: Uber Eats)

Poza kawą klienci stawiają na słodkie przekąski. Liczba zamówień zestawów kawy z ciastem wzrasta jesienią aż o 262% względem statystyk wiosennych. Podstawą tych zakupów jest wyżej wspomniane korzenne latte z nutą dyni oraz desery, takie jak ciasto marchewkowe, sernik dyniowy oraz sernik nowojorski.

Warto też wspomnieć, że jesienią klienci ograniczają zimne napoje – klasyczne Cold Brew Latte notuje spadki w październiku o około 29% względem września. Rośnie natomiast zainteresowanie Crème Brulée Cold Brew – wraz z nadejściem października zamówienia rosną o 180%.

Na uwagę zasługuje też jesienny wzrost dań typu comfort food. Uber Eats zauważyło, że coraz częściej w niedzielne wieczory klienci decydują się na zamawianie pierogów, ramenu czy zup-krem.

Warto przypomnieć, że pod koniec lipca 2025 roku Uber Eats wprowadził nowe funkcje AI w swojej aplikacji. Dzięki jednej z nich macie stawać się głodniejsi.