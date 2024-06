Spotify chce, żeby ludzie wrócili do planu Premium, ale ta promocja to zło

Platforma Spotify próbuje zachęcić użytkowników wariantu Individual do powrotu na płatną wersję Premium. Serwis uruchamia promocje, ale warunki pozostawiają wiele do życzenia. Jak wygląda oferta?

Spotify Premium Individual dla powracających subskrybentów

Spotify to jeden z najbardziej znanych serwisów, służących do strumieniowania muzyki. Co ciekawe, platforma oferuje korzystanie z usług za darmo – oczywiście jest tutaj kilka niemałych haczyków, a wśród nich m.in. limit przewijania utworów czy reklamy.

Aby uniknąć tych drażniących ograniczeń użytkownik może wykupić wersję Premium w trzech odsłonach – Individual, Student, Duo lub Family.

Popularna platforma często uruchamia promocje. Jedna z ofert dla powracających do Spotify Individual to propozycja trzech miesięcy za 23,99 złotych, dostępna do 6 sierpnia 2024 roku. Jak zaznaczono – z opcji tej mogą skorzystać osoby ponownie wykupujące subskrypcję i jednocześnie ci, którzy utracili dostęp do wersji Premium ponad 30 dni wcześniej.

(screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

W adnotacji znalazł się jeszcze jeden haczyk – osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat aktywowały ten rodzaj oferty nie mogą skorzystać z nowej promocji. To wyklucza z niej naprawdę dużo użytkowników, którzy w tym momencie są właściwie karani za to, że korzystali z podobnych akcji w przeszłości. Brawo, Spotify.

Dla innych użytkowników przygotowano odmienną propozycję – pozwalającą na uzyskanie dwóch miesięcy dostępu za 23,99 złotych, czyli równowartość miesięcznego abonamentu. Warunki są tutaj dość podobne, czyli utrata dostępu do wersji Premium musiała nastąpić przed ponad 30 dniami i proponowana jest użytkownikom, którzy ponownie decydują się na subskrypcję. Przynajmniej nie ma w niej dwuletniej karencji jak w wypadku promocji trzymiesięcznej.

(screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Promocyjny miesiąc dla nowych użytkowników

Z kolei aktualna oferta dla osób, które nie korzystały jeszcze z płatnej wersji, pozwala na wypróbowanie usługi Premium w wariancie Individual przez miesiąc bez opłat – później konieczne jest opłacanie subskrypcji w wysokości 23,99 złotych. Oczywiście z promocji można skorzystać tylko raz.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Pierwszy miesiąc za darmo jest także dostępny w wersji Student, po tym czasie usługa kosztuje 12,99 złotych. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest posiadanie zatwierdzenia statusu danej uczelni.

Propozycji darmowego miesiąca na ten moment nie znajdziemy w wersji Duo (obsługującej dwa konta Premium za 30,99 złotych za miesiąc) oraz w pakiecie Family za 37,99 złotych miesięcznie, która udziela dostępu do sześciu kont Premium.