Spotify pomoże osobom, które chcą iść na koncert, ale nie mają pomysłu na który

Zacząłeś spotykać się z dziewczyną, która interesuje się muzyką, więc postanawiasz zabrać ją na koncert. Niestety, nie wiesz którego artystę wybrać. Nowość w Spotify może okazać się pomocna.

Playlista w Spotify pozwala odkrywać ciekawe koncerty w okolicy

Owszem, najłatwiej byłoby zapytać dziewczynę, na czyj koncert chciałaby się wybrać i czy w ogóle ma ochotę, ale nie każdy lubi podążać tymi najprostszymi ścieżkami. Dla tych, którzy lubią wyzwania i nie boją się ryzyka, powstała najnowsza playlista w Spotify. W założeniach ma ona pozwolić na odkrywanie ciekawych artystów, którzy w najbliższym czasie będą mieli koncert w okolicy.

Omawiana playlista nazywa się „Koncerty w pobliżu” i składa się z 30 utworów. Warto zwrócić uwagę, że przy każdym utworze podana jest data zbliżającego się koncertu, a także jego lokalizacja. Po kliknięciu jesteśmy przenoszeni do ekranu z dodatkowymi szczegółami, a także mamy możliwość przejścia na stronę pozwalającą na zakup biletów.

Wypada jeszcze zaznaczyć, że playlista jest aktualizowana w każdą środę. Jeśli więc przesłuchasz wszystkie utwory i nie znajdziesz artysty, którego chcesz zobaczyć na żywo, możesz wrócić do playlisty w kolejnym tygodniu. Możliwe, że wówczas znajdziesz inną, wartą rozważenia propozycję.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Spodobało mi się to, że w moim przypadku część utworów to dzieła artystów, na których koncerty faktycznie chciałbym pójść. Po prostu na playliście pojawiła się muzyka dostosowana do moich preferencji.

Jeśli algorytm dobierania utworów faktycznie bierze pod uwagę gust użytkownika i robi to w sposób poprawny, to nowość w Spotify może okazać się całkiem niezłym sposobem odkrywania koncertów w pobliżu. Oczywiście dla wszystkich słuchaczy, a nie tylko tych, którzy chcą zabrać dziewczynę na koncert, ale nie wiedzą, który wybrać ;)

Nowość jest już wdrażana u użytkowników

Muszę wspomnieć, że początkowo playlista „Koncerty w pobliżu” nie była u mnie dostępna. Po kliknięciu na bezpośredni link, kilkunastu sekundach ładowania playlisty w Spotify, wyświetlał się ekran wskazujący, że nie mogę skorzystać z tego rozwiązania. Pomogło jednak ustawienie lokalizacji w sekcji Wydarzenia na żywo.

Wspomniana sekcja dostępna jest już od dłuższego czasu. Z jej pomocą również możemy odkrywać interesujące koncerty w pobliżu. Polecam czasami zajrzeć w to miejsce, aby później nie żałować, że przegapiliśmy koncert lub na kupno biletu jest już za późno.