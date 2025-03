Trzy razy tańsza alternatywa dla smartwatcha Huawei z funkcją pomiaru ciśnienia krwi

Marka Rogbid wprowadziła na rynek smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia krwi, który ma być trzy razy tańszą alternatywą dla Huawei Watch D2.

Rogbid Rowatch D1 to przede wszystkim smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia krwi

Chociaż coraz więcej smartwatchy oferuje funkcję pomiaru ciśnienia, to w większości wiarygodność uzyskanych wyników jest co najmniej wątpliwa. Huawei podszedł do tematu z większym zaangażowaniem, czego efektem są modele Huawei Watch D i Huawei Watch D2, które wyróżniają się specjalnie zaprojektowanymi paskami z poduszkami powietrznymi. Dzięki nim wyniki mają być podobne do tych, uzyskiwanych przez standardowe ciśnieniomierze. Oba zegarki mają certyfikaty, które o tym świadczą.

Rogbid Rowatch D1 jest wyraźnie inspirowany Huawei Watch D2, żeby nie powiedzieć, że jest jego kopią, aczkolwiek naturalnie nie 1:1. Podobnie jednak jak zegarek Huawei, ma pasek z poduszkami powietrznymi, co w teorii powinno zapewnić bardziej wiarygodne wyniki pomiarów. Szczególnie że użytkownik otrzyma instrukcję dotyczącą odpowiedniej pozycji podczas mierzenia ciśnienia krwi.

Rogbid Rowatch D1 (źródło: Rogbid)

W aplikacji tworzone są co tydzień raporty, które przedstawiają zmienność ciśnienia krwi w danym okresie czasu. Użytkownik zobaczy też, jak różne aktywności i ćwiczenia wpływają na poziom ciśnienia krwi. Może również ustawić własne odstępy pomiędzy kolejnymi pomiarami.

Ponadto Rogbid Rowatch D1 oferuje funkcję wykonania EKG, całodobowego pomiaru pulsu i poziomu tlenu we krwi oraz pomiaru temperatury skóry. Jest także w stanie ocenić poziom stresu i elastyczność naczyń krwionośnych. Naturalnie nie zabrakło też funkcji monitorowania snu i jego oceny.

Co ciekawe, smartwatch potrafi jeszcze zmierzyć poziom lipidów we krwi i kwasu moczowego.

Rogbid Rowatch D1 – specyfikacja techniczna

Zegarek wyposażony jest w zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 2,06 cala (326 ppi) i jasności do 1500 nitów, funkcję wykonywania połączeń głosowych (wymagane połączenie przez Bluetooth ze smartfonem) oraz akumulator o pojemności 530 mAh, który ma zapewnić do 7-12 dni pracy w przypadku „typowego użytkowania”.

Do dyspozycji użytkownika są również różne tryby sportowe, aczkolwiek producent nie podaje, ile dokładnie, a także typowe dla wearables funkcje, takie jak budzik, stoper, latarka, kalkulator, pogodynka, wywoływanie spustu migawki w sparowanym smartfonie i sterowanie odtwarzaczem muzyki w telefonie.

8.8 Ocena 7 Ocena

Rogbid Rowatch D1 to niedrogi smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia krwi

Sugerowaną cenę tego zegarka ustalono na 119,99 dolarów, co jest równowartością około 465 złotych. Można go zamówić w sklepie producenta z darmową dostawą do Polski. Dla porównania, Huawei Watch D2 kosztuje obecnie 1499 złotych, czyli ponad 3 razy więcej.

Przy okazji przypomnę, że w ofercie marki Rogbid znajduje się też smart pierścień Rogbid SR08 Ultra z wyświetlaczem za 90 dolarów.