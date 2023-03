Nowy gimbal do smartfonów Insta360 Flow jest wspierany sztuczną inteligencją

Insta360 ma w swoim portfolio wiele przydatnego dla twórców treści sprzętu. Są to przede wszystkim kamery, natomiast najnowsza propozycja marki to również urządzenie, która przyda się w nagrywaniu. Oto gimbal do smartfona, mający zapewnić naprawdę solidną stabilizację, który dodatkowo wspiera sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja jest wszędzie. Nawet w nowym gimbalu Insta360 Flow

Twórcy treści, którzy dość aktywnie korzystają ze swojego smartfona – przykładowo w ciągłym biegu, nagrywając „z ręki”, mogą nie uzyskać najbardziej gładkich dla oka ujęć. Mimo że najnowsze modele oferują naprawdę dobrą stabilizacje obrazu podczas nagrywania, to nie są w stanie zastąpić gimbala.

A najnowszy Insta360 Flow oferuje 3-osiową stabilizację niwelującą drgania ręki, która jest dodatkowo wspierana sztuczną inteligencją. Funkcja Deep Track 3.0 ma na celu śledzenie nagrywanego obiektu w czasie rzeczywistym oraz w pełni automatyczne kadrowanie wideo.

Działa ona tak, że skupia się na jednej osobie, dostosowując pozycję ramienia, aby zachować nagrywany obiekt w kadrze. Nawet jeśli chwilowo zniknie ze scenerii, to sztuczna inteligencja ponownie go zidentyfikuje i może kontynuować śledzenie.

Co ciekawe, sztuczna inteligencja może przydać się także podczas nagrywania rozgrywek sportowych – Insta360 Flow ma tryb Hoop, który pozwala na śledzenie piłki w koszykówce. Jeśli ta trafi do kosza, zostanie zapisany automatyczny klip.

Z „gimbalowych” opcji warto wspomnieć o obecności czterech trybów. Auto, Follow, Pan Follow i przypominający ruchy drona FPV.

To nie tylko gimbal, ale też selfie stick

Insta360 Flow może sprawdzić się jako selfie stick albo urządzenie do tworzenia lepszych kadrów „z daleka”, ponieważ wbudowany kijek może wydłużyć się o kolejne 21,5 cm. Do gimbala bezpośrednio można też wpiąć mikrofon. W zestawie sprzedażowym modelu Flow jest specjalny, magnetyczny klips na smartfon, który wystarczy założyć na urządzenie, co wydaje się całkiem sensowną opcją, lepszą niż każdorazowe montowanie gimbala do telefonu.

Urządzenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 2900 mAh, który ma wytrzymać do 12 godzin pracy w temperaturze pokojowej. Ładowany jest poprzez port USB-C z mocą 10 W – napełnienie baterii trwa 2 godziny. Insta360 Flow ma Bluetooth 5.0 i współpracuje ze smartfonami z Androidem i iOS.

Podstawowa wersja Insta360 Flow, zarówno w kolorze szarym, jak i białym, została wyceniona na 169 euro (równowartość ~790 złotych).