Dom z Papieru i Squid Game w Spotify. Nowa sekcja zawiera playlisty z największych hitów Netfliksa

Spotify, we współpracy z Netfliksem, uruchomiło nową sekcję w swojej usłudze. Skupia ona playlisty z muzyką z wielu seriali, a także inne treści. Nie zabrakło najpopularniejszych produkcji.

Świetny pomysł dla fanów Netfliksa

Nie brakuje głosów, że dobry film czy serial nie może istnieć bez odpowiednio dobranej muzyki. Nic więc dziwnego, że twórcy sporą uwagę przykuwają do utworów, które pojawiają się w ich produkcjach. Co więcej, wielokrotnie już zdarzyło się, że konkretny utwór zyskał ogromną popularność dzięki serialowi czy filmowi.

Ponadto, sporo osób często słucha muzyki ze swoich ulubionych produkcji kinowych czy serialowych. Dostęp do takich utworów stał się naprawdę wygodny za sprawą chociażby Spotify. Fani bowiem często tworzą playlisty z muzyką z danego filmu czy serialu lub zawierające utwory tematycznie związane z konkretnym tytułem.

Jak informuje Spotify w najnowszym wpisie na blogu, zaledwie w ciągu dwóch tygodni od debiutu Squid Game w serwisie Netflix, użytkownicy usługi utworzyli ponad 22,5 tys. unikalnych playlist powiązanych z tym serialem. Natomiast od teraz będzie można skorzystać z oficjalnej sekcji, która jest wynikiem współpracy obu usług streamingowych i zapewnia dostęp do list odtwarzania z produkcji Netflixa.

Dom z papieru, Squid Game, Cowboy Bebop i wiele więcej

Netflix Hub to zupełnie nowa sekcja w muzycznej usłudze Szwedów, która pozwala w łatwy sposób uzyskać dostęp do oficjalnych playlist związanych z produkcjami Netflixa. Co ciekawe, nie jest to pierwsza podobna inicjatywa Spotify. Wcześniej bowiem firma nawiązała współpracę z Disney’em.

W nowym centrum znajdziemy listy odtwarzania z muzyką z m.in. Domu z papieru, Squid Game, Cowboy Bebop, On My Block, Stranger Things czy Czerwonej Noty. Ponadto, sekcja zawiera powiązane podcasty i ekskluzywne treści.

Warto dodać, że Netflix Hub dostępny jest zarówno dla subskrybentów planu Premium, jak i także darmowych użytkowników. Oczywiście druga grupa musi liczyć się z ograniczeniami, które występują w całej usłudze Spotify.

Nowa sekcję znajdziecie pod tym linkiem lub wpisując hasło „Netflix” we wbudowanej w aplikację wyszukiwarce.