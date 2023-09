Dobry patent na imprezę. Spotify uruchamia Jam – nowy rodzaj współtworzonych playlist

Spotify udostępnia nowy sposób na współtworzenie imprezowych playlist. Teraz grono osób, które zaprosimy do współpracy ustawią kolejkę utworów dzięki funkcji Jam.

Spotify Jam – wszyscy razem, w jednym tempie

Współtworzone playlisty czy inteligentnie dobierane kawałki pojawiające się na wspólnej playliście Blend zmieniły sposób, w jaki korzystam ze Spotify. Teraz jeszcze łatwiej dzielić się z innymi nowymi kawałkami, które udało nam się znaleźć. Poza tym opcje te pomagają w odkrywaniu kolejnych inspiracji, bazujących na gustach muzycznych naszych znajomych.

Do tych – można powiedzieć – społecznościowych funkcji, Szwedzi dodają jeszcze jedną. Chodzi o Jam, co firma określa jako spersonalizowaną sesję muzyczną dla konkretnej grupy.

Praktycznie sprowadza się to do tego, że zapraszamy znajomych lub rodzinę do współtworzenia playlisty muzycznej, której wszyscy mogą słuchać i którą każdy może edytować. Gospodarz może określać, kto jest w grupie, zmieniać kolejność odtwarzanych utworów, a także usuwać niepożądane kawałki z listy. Jednak nie jest już jedyną osobą kontrolującą to, jaka muzyka „leci” z głośników.

Drobny druczek pod gwiazdką w umowie

Jest kilka ograniczeń: Jam mogą otworzyć jedynie ci użytkownicy, którzy opłacają subskrypcję Spotify Premium. Do współtworzenia mogą być jednak zaproszone wszystkie osoby, w tym te, które korzystają z darmowej wersji serwisu. Nie będą miały one żadnych ograniczeń w dorzucaniu własnych propozycji do playlisty.

Oprócz tego, po rozpoczęciu Jamu (odpowiednią komendę znajdziemy pod „trzema kropkami” podczas odtwarzania utworu lub playlisty), do grupy można będzie dołączyć dowolną osobę korzystającą z tej samej sieci Wi-Fi. Dołączanie współtwórców spoza sieci będzie możliwe, jeśli oni też opłacają subskrypcję Premium.

Ogólnie rzecz wygląda na całkiem dobry sposób na odtwarzanie ulubionych utworów podczas spotkań towarzyskich. Zamiast jednej osoby „u władzy”, można wspólnie decydować o muzycznym tle.

Wkrótce będzie można samemu przetestować Jam. Funkcja udostępniana jest stopniowo wszystkim użytkownikom Spotify na całym świecie.