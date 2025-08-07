Spora paczka internetu do zgarnięcia. Co należy zrobić?

Zbliża się wakacyjny wyjazd i potrzebujesz więcej gigabajtów niż zwykle? Z pomocą przychodzi Orange. Do zgarnięcia jest bowiem paczka 50 GB.

Pokaźna paczka internetu w Orange

Pomarańczowy operator przygotował miłą niespodziankę dla posiadaczy oferty Orange na kartę. Mogą oni zdobyć wspomniane 50 GB internetu, aby następnie wykorzystać paczkę chociażby do obejrzenia serialu w trakcie wakacyjnego wyjazdu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby gigabajty zużyć bez wychodzenia z domu.

W celu zgarnięcia bonusu należy doładować online konto za minimum 10 złotych. Można to zrobić w aplikacji Mój Orange lub z poziomu strony doladowania.orange.pl. Promocyjnej paczki internetu należy szukać w tym samym miejscu, w którym kumulują się darmowe gigabajty przyznawane po doładowaniu online.

Warto wiedzieć, że promocja trwa do 31 sierpnia tego roku. Mogą z niej skorzystać wszyscy użytkownicy Orange na kartę w taryfach Orange Free na Kartę oraz Zawsze bez Limitu. Bonus przyznawany jest jednorazowo dla jednego numeru.

Wypada przypomnieć, że Orange uruchomiło stacje mobilne w nowych lokalizacjach. Zostały one umieszczone w miejscach popularnych wśród turystów, a to oznacza, że paczka 50 GB internetu może okazać się faktycznie przydatna. Natomiast jeśli planujecie wakacyjny wyjazd, to przypominam, że roaming jest jeszcze tańszy z Orange.

Trochę danych z Pol’and’Rock Festivalu

Operator opublikował zestaw danych z tegorocznego Pol’and’Rock Festivalu. Dowiedzieliśmy się, że uczestnicy imprezy przesłali łącznie 54 TB danych, z czego 23 TB z wykorzystaniem 5G. Co ciekawe, ruch na terenie lotniska Czaplinek był ponad 25 razy większy niż normalnie w tej okolicy.

Mobilna stacja bazowa na Pol’and’Rock Festival 2025 (fot: Orange)

Orange dodaje, że pik w transmisji danych miał miejsce w sobotę między godziną 17 i 18:00. Wówczas w ciągu godziny przesłano aż 1,2 TB danych. Ponadto uczestnicy festiwalu przegadali 12,5 tys. godzin oraz wysłali i odebrali około 720 tys. SMS-ów.

Sieć Orange była wspierana przez 6 mobilnych stacji bazowych – 3 stacje Orange i 3 stacje T-Mobile. Klienci obu operatorów mogli korzystać z nich wszystkich. Anteny zamontowano na 12-metrowych rusztowaniach. Brzmi ciekawie, ale najważniejsze, że udało się spełnić podstawowy cel – nawet w szczytowych momentach możliwe było komfortowe korzystanie z usług telekomunikacyjnych.