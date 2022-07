Spider-Man na PC – znamy cenę i wymagania

Trudno w to uwierzyć, lecz Marvel’s Spider-Man Remastered nareszcie zmierza na komputery PC. To wspaniałe dzieło Insomniac Games pojawi się jeszcze w sierpniu, a Sony tymczasem pochwaliło się jego unikalnymi cechami, które nawiedzą wszystkich pecetowców.

Panie, czego tu nie ma!

12 sierpnia 2022 roku – warto sobie tę datę zapisać, ponieważ wtedy premierę będzie miał Marvel’s Spider-Man Remastered. A przynajmniej na komputerach PC, ponieważ tytuł ukazał się również na PlayStation 5 jako dodatek do Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Swoją drogą, to jest nieśmieszny żart, że ten remaster dalej jest dostępny wyłącznie z poziomu przygód Milesa Moralesa. Dobrze chociaż, że ten jest w PlayStation Plus Extra, dzięki czemu każdy może go dość sprawnie zakupić.

Wróćmy jednak do blaszaków, bo te mają czym się chwalić. Marvel’s Spider-Man Remastered dostarczy jeszcze lepszą jakość cieni oraz – co najważniejsze – zupełnie nowy, ulepszony tryb śledzenia promieni. Ray-tracing był już częściowo obecny na PlayStation 5, lecz nawet ta konsola nie posiada mocy godnej komputerów z najnowszymi kartami graficznymi.

Oprócz tego – wsparcie dla NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) oraz DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing), a także obsługa nowych proporcji obrazu – ultraszerokiej 21:9 oraz panoramicznej 32:9. Jeżeli tylko macie ochotę, gra zadziała również z systemem NVIDIA Surround, pozwalającym na podłączenie więcej niż jednego monitora.

My tymczasem, przejdźmy do wymagań sprzętowych. Grafika na dole powie Wam najwięcej, lecz sam zwrócę uwagę na kilka ciekawostek:

do komfortowej zabawy w 1080p60 potrzebne jest już 16 GB RAM

NVIDIA GTX 950 to najsłabsza obsługiwana karta

do uwolnienia pełni możliwości ray-tracingu potrzebna jest karta NVIDIA RTX 3080, choć RTX 3070 również nie zawiedzie w mniejszych rozdzielczościach obrazu

Marvel’s Spider-Man Remastered – wymagania gry na PC

Marvel’s Spider-Man Remastered – boli tylko cena

No właśnie – 299 złotych. Drogo, panie PlayStation. Jakby nie patrzeć, mówimy tutaj o grze z 2018 roku. Trudno jednak winić Sony – ta ekipa ma w garści najlepszą przygodę człowieka-pająka, jaka kiedykolwiek nawiedziła medium gier komputerowych.

Marvel’s Spider-Man Remastered to niesamowita przygoda, w której samo poruszanie się po replice Nowego Jorku sprawia ogrom nieprzewidzianej frajdy. A co tu jeszcze mówić o perfekcyjnym systemie walki, świetnym aspekcie skradania oraz tonie gadżetów i unikalnych kostiumów do wypróbowania. Jednocześnie, tytuł nie jest też wielgachną grą z otwartym światem, która nie wie kiedy ma się skończyć. Wręcz przeciwnie – bez wielkiego czyszczenia kropek, pozycja zajmie przyjemne 25-30 godzin.

Cenę oczywiście warto rozważyć, lecz jeżeli posiadacie sprzęt pozwalający udźwignąć grę w najwyższej jakości – nie ma co się zastanawiać, zwłaszcza jeśli nie ukończyliście oryginału na PlayStation 4. Gry w takiej jakości rzadko ukazują się na komputerach, dlatego dobrze iż Sony powolutku odsłania swoje najlepsze karty. A tak w ogóle, widzieliście gdzieś Uncharted: Legacy of Thieves Collection? Najwyraźniej się zgubiło.