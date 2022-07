Jest oficjalna data premiery FIFA 23!

Fani piłki nożnej mogą już się zjednoczyć. EA Sports ujawniło oficjalną datę premiery FIFA 23, czyli – tak naprawdę – ostatniej odsłony tej legendarnej serii gier sportowych. Zagramy już niedługo, lecz już po pierwszym dzwonku w szkołach.

FIFA 23 tuż za rogiem

30 września 2022 roku – tego dnia FIFA 23 zawita na sklepowych półkach. Tytuł ukaże się na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, a także w chmurze – za pośrednictwem serwisu Google Stadia. Kto by pomyślał, że platforma firmy z Mountain View jeszcze ma tu coś do powiedzenia.

Oprócz klasycznych rozgrywek w klubach i reprezentacjach, gracze otrzymają dostęp do specjalnego trybu, utworzonego z okazji zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze, które rozpoczną się 21 listopada 2022 roku. Jak łatwo się domyśleć, ta konkretna funkcja będzie dostępna dopiero po premierze gry, najpewniej bliżej rzeczywistego wydarzenia.

Jeszcze jeden mecz

Nawet jeśli nie inwestuję dziesiątek złotych w karty FIFA Ultimate Team, to z pewnością przyjrzę się najbliższej produkcji EA Sports. Gry z serii FIFA zawsze stanowiły dla mnie idealne tło do nocnych rozmów z przyjaciółmi, które inaczej po prostu by się nie odbyły. Doświadczenie z serią od czasów pierwszego PlayStation powoduje, że akcje na boisku wykonuję już niemalże automatycznie, oczywiście na bardzo amatorskim poziomie.

To również jedyna okazja, by spojrzeć na obecne zdolności mojego ulubionego Bayer 04 Leverkusen. Po odejściu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, klub aptekarzy z pewnością będzie mieć większe szanse na tytuł mistrza niemieckiej Bundesligi. FIFA 23 nie zawiedzie na polu lokalnych i sieciowych rozgrywek, dlatego z niecierpliwością czekam na premierę.

Niesamowicie ważnym jest pamiętać, że pomimo wszystkich skandali z lootboxami, FIFA to niemalże perfekcyjna gra towarzyska, o ile wszyscy w pomieszczeniu znają ją na dość podobnym poziomie. Można powiedzieć, że to jedna z niewielu serii, które dorastały razem ze mną. I pod kątem rozgrywki, i pod kątem muzyki – wszyscy wiemy, jak wielką potęgę Electronic Arts miało w kształtowaniu gustów pokolenia wychowanego we wczesnych latach 2000.