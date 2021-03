Sony Xperia 1 III powali Was swoją specyfikacją – będzie na bogato!

Smartfony Sony są… jakie są. Większość klientów nie zwraca na nie uwagi, ponieważ japoński producent jakoś nie potrafi wybić się w tłumie. Sony Xperia 1 III za sprawą swojej specyfikacji może to w końcu zrobić.

Według wcześniejszych doniesień, specyfikacja Sony Xperia 1 III nie zapowiadała się szczególnie ciekawie. Czas mijał i nie pojawiały się kolejne, aż do teraz. Można jednak powiedzieć, że warto było na nie czekać, ponieważ odwracają perspektywę o 180°!

Specyfikacja Sony Xperia 1 III powala!

Do tej pory wydawało się, że największą nowością w kolejnej, flagowej Xperii będzie zastosowanie jaśniejszego wyświetlacza OLED niż w modelu Sony Xperia 1 II, a także topowego procesora Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6.

Okazuje się jednak, że Sony szykuje więcej zmian, dzięki czemu specyfikacja Sony Xperia 1 III nie będzie odstawać od bezpośredniej, flagowej konkurencji, która bardzo mocno wywindowała poprzeczkę.

źródło: @OnLeaks

Serwis NotebookCheck.net przekazuje, w wersji podstawowej specyfikacja Sony Xperia 1 III obejmować będzie 12 GB RAM. Oprócz niej, pojawi się także jeszcze lepiej wyposażony wariant, bo z aż 16 GB RAM. Do tej pory żaden smartfon marki Sony nie dysponował takim zapasem RAM. Inna kwestia, w jaki sposób użytkownicy to wykorzystają, ale na papierze zaprezentuje się to doprawdy okazale.

Ponadto dowiadujemy się też, że specyfikacja Sony Xperia 1 III obejmie również od 256 GB do 512 GB pamięci wbudowanej. Nie wiadomo natomiast, czy smartfon zaoferuje też czytnik kart microSD, ponieważ coraz częściej znika on z pokładów flagowych urządzeń.

źródło: @OnLeaks

Bezpośrednia następczyni modelu Sony Xperia 1 II po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 11, ale to nie jest żadną niespodzianką. Całkowitą zagadką pozostają natomiast aparaty – liczymy jednak, że Japończycy wyciągną naprawdę mocne działa, ponieważ konkurencja w ostatnim czasie zrobiła ogromny postęp, więc poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko.

Na razie nie wiemy, kiedy zadebiutuje Sony Xperia 1 III – nadal nie pojawiły się bowiem żadne wskazówki odnośnie daty premiery tego smartfona. Mówi się natomiast, że będzie kosztował tyle samo, ile Sony Xperia 1 II, czyli 1199 dolarów/euro (w Polsce przełożyło się to na 5299 złotych).