Sony Xperia 1 II – rusza przedsprzedaż w Polsce. Musicie mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby ją kupić

Od premiery Sony Xperii 1 II minęły już cztery miesiące. To bardzo dużo czasu, tym bardziej, że w międzyczasie zadebiutowało i trafiło do sprzedaży wiele innych high-endów. Flagowiec Japończyków nareszcie jednak zawitał do Polski i już można go zamówić w przedsprzedaży, ale trzeba przygotować bardzo pokaźny plik gotówki.

Japończycy w trakcie oficjalnej prezentacji nie poinformowali, ile będzie kosztować ich flagowa Xperia 1 II. Zaraz po niej pojawiły się jednak nieoficjalne wieści, że cenę smartfona ustalono w Europie na 1199 euro, co uczyniłoby go jednym z najdroższych high-endów na Starym Kontynencie. Doniesienia te się potwierdziły, a teraz poznaliśmy polską cenę tego modelu.

Sony Xperia 1 II – cena, przedsprzedaż w Polsce

Cenę najnowszej Xperii z topowej półki ustalono w naszym kraju na… 5299 złotych. To bardzo wysoka kwota, aktualnie chyba tylko Samsung Galaxy S20 Ultra 5G jest droższy (5999 złotych) – pozostałe high-endy z Androidem z 2020 roku kosztują w większości znacznie poniżej 5000 złotych.

Oczywiście, podczas przedsprzedaży nie zabraknie atrakcyjnych gratisów o dużej (łącznej) wartości. Na osoby, które jako pierwsze kupią Sony Xperię 1 II, czekają słuchawki bezprzewodowe WF1000XM3, które w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują co najmniej 919 złotych, a także zaproszenie na szkolenie z fotografii mobilnej w formie webinarium.

W sklepie Media Expert przedsprzedaż Sony Xperii 1 II z gratisami potrwa do 14 czerwca 2020 roku. Aby otrzymać słuchawki bezprzewodowe i wybrać ich kolor, należy w koszyku wpisać kod rabatowy P-7377. Zaproszenie na szkolenie zostanie natomiast wysłane na adres e-mail w dniach 15-16 czerwca br. Wszystkie informacje na jego temat, tj. jak dołączyć i kiedy się odbędzie, znajdą się w treści wiadomości.

Dla kogo jest Sony Xperia 1 II?

Zdaję sobie sprawę, że przez większość osób flagowiec Sony zostanie skreślony przez jego bardzo wysoką cenę. Japończycy nie kierują jednak Xperii 1 II do masowego klienta, a przede wszystkim fotografów i filmowców, dla których smartfon ten będzie narzędziem do tworzenia i pracy. Producent przygotował bowiem szereg rozwiązań do takich zadań, a także integrację z aparatami fotograficznymi z serii α.

Sony Xperia 1 II jest też skierowana do graczy, aczkolwiek prawdopodobnie niewielu z nich zdecyduje się na zakup tego smartfona, nawet jeśli ktoś posiada konsolę PlayStation i jest związany z ekosystemem gamingowym Sony.

Dokładniejsza specyfikacja Sony Xperia 1 II jest dostępna w podlinkowanym poniżej artykule