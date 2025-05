Smartfon bez aplikacji? Taką wizję ma konkurent Apple

Szef marki Nothing, który nie ukrywa, że w przeszłości był fanem urządzeń Apple, przedstawił odważną wizję przyszłości smartfonów. I przy okazji skrytykował produkty firmy z Cupertino.

Szef marki Nothing nie jest już fanem urządzeń Apple

Nothing to młody gracz na rynku urządzeń mobilnych. Pierwszy smartfon – Nothing Phone (1) – zadebiutował w lipcu 2022 roku. Od tamtej pory oferta producenta wzbogaciła się zarówno o kolejne telefony, jak i sprzęty innego typu. Co więcej, powołał do życia nawet submarkę, w której portfolio znajdują się przystępniejsze cenowo propozycje.

Szefem Nothing jest Carl Pei, który jest jednym z (dziś byłych już) ojców marki OnePlus. Nigdy nie ukrywał on, że urządzenia Apple mu imponowały, lecz dziś nie ma już tak samo pozytywnego zdania o produktach marki z Cupertino.

W ostatnim wywiadzie z Wired powiedział, że „Apple dziś bardzo różni się od Apple z czasów, gdy był młodszy”. Dał do zrozumienia, że nie jest już tak samo innowacyjną firmą, ponieważ „w zeszłym roku opowiedzieli bardzo dużą historię o Apple Intelligence, a dziś, rok później, to niewiele więcej niż trochę wygenerowanych emoji”.

Pei zauważył, że kiedyś strategia giganta z Cupertino była inna – miał „najlepszy projekt w iPodzie”, „najlepszy interfejs” i „najlepszą integrację pomiędzy sprzętem i oprogramowaniem”, a dziś jest tak duży, że zabiega o każdego klienta.

Smartfon bez aplikacji. Tak to widzi szef marki Nothing

Carl Pei stwierdził również, że „rynek smartfonów stał się bardzo nudny” i Nothing jest jedyną marką, która może sprawić, że znów będzie „zabawny”. Jednocześnie szef marki uważa, że w przyszłości diametralnie zmieni się sposób, w jaki ludzie korzystają z telefonów.

Jego zdaniem jedyną aplikacją, jaka pozostanie na smartfonie, będzie system operacyjny i będzie on doskonale znał użytkownika, jego potrzeby i preferencje. Pei przewiduje, że w przyszłości Twój telefon będzie sugerował Ci, co chcesz zrobić i wtedy zrobi to automatycznie dla Ciebie, więc będzie agentywny, zautomatyzowany i proaktywny.

Jaki udział w rynku mają smartfony Nothing?

W wywiadzie w Wired Carl Pei ujawnił też, że obecnie Nothing ma tylko 0,1% udziału w rynku, ale jednocześnie „biznes rośnie bardzo szybko” – w zeszłym roku odnotowano wzrost o około 150%.