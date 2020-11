Sony przedłuży życie smartfonom Xperia. Użytkownicy będą zadowoleni

Czas działa na niekorzyść każdego produktu, choć w przypadku urządzenia elektronicznego nawet podwójnie, bo starzeje się nie tylko sam sprzęt, ale też zawarty w nim akumulator. Sony zdecydowało się w prosty sposób przedłużyć życie smartfonom Xperia.

Czas to pieniądz

Producentom najbardziej zależy na tym, aby sprzedać swój produkt, bo w ten sposób spływają do nich pieniądze. Często klienci kupują jednak nie sam sprzęt, ale też jego wsparcie w postaci aktualizacji i serwisowania w razie problemów natury technicznej – te elementy także zawierają się w cenie końcowej.

Producenci różnie jednak podchodzą do kwestii wsparcia. O ile o jakości serwisu się nie wypowiem, bo każdy ma inne doświadczenia (ja akurat, odpukać w niemalowane, nie miałem nigdy zastrzeżeń, choć raz moja cierpliwość została wystawiona na próbę), tak w przypadku aktualizacji można zauważyć różne podejścia – jedne firmy bardziej się do tego przykładają, a inne traktują tę kwestię po macoszemu.

Tak czy siak, czas działa na korzyść producentów, ponieważ im dłużej klient używa jakiegoś sprzętu, tym szybciej zdecyduje się na kupno nowego i zapewni wpływ do kasy firmy. Tym bardziej, że decyzję o zakupie często pomaga podjąć zakończenie wsparcia i wyeksploatowany akumulator.

Sony przedłuży życie smartfonom Xperia

W ostatnim czasie można jednak zauważyć zmianę w podejściu producentów do urządzeń mobilnych. Coraz częściej słychać głosy, mówiące o chęci zadbania o środowisko naturalne, a niewątpliwie sprzyja temu dłuższe użytkowanie smartfonów – im rzadziej będą one wymieniane, tym mniej trafi ich na śmietnik (pół biedy, jeśli na odpowiedni, bo wówczas zostaną poddane recyklingowi).

Sony również zdaje się chcieć podążyć tą drogą, bowiem – jak donosi serwis ITHome, zamierza ogłosić na wybranych rynkach program tańszej wymiany akumulatorów w starszych smartfonach:

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Cena wymiany akumulatora w ww. smartfonach ma zostać obniżony do około 230 juanów (równowartość ~140 złotych), a ponadto klienci, którzy skorzystają z tej oferty, otrzymają w prezencie nowy kabel do ładowania z końcówką USB-C i zniżkę w wysokości 10% na inne usługi serwisowe.

To jednak jeszcze nie koniec dobrych wieści dla posiadaczy smartfonów Sony. Producent zapowiedział bowiem również, że model Sony Xperia 1 II otrzyma aż trzy duże aktualizacje oprogramowania, więc nie tylko Androida 11 i Androida 12, ale też Androida 13. To także powinno sprawić, że właściciele tego flagowca będą go dłużej używać.

Można się również spodziewać podobnego postępowania w przypadku kolejnych, nowych flagowców, w tym Sony Xperia 5 II. Wygląda na to, że Japończycy zamierzają iść tą samą drogą, co Samsung. I dobrze, to się chwali.