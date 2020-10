Ekologia – to pojęcie jest ostatnio bardzo często poruszane w kontekście urządzeń elektronicznych. Większość producentów radzi sobie z nim na różne sposoby. Google chce usunąć tworzywa sztuczne z opakowań swoich produktów do końca 2025 roku.

Google zmieni sposób pakowania swoich urządzeń

Tak, jak wspomniałem, producenci radzą sobie z ekologią w różny sposób. Bardzo kontrowersyjnym tematem jest ostatnio dostarczanie smartfonów przez Apple bez ładowarki i słuchawek w zestawie. Wielu osobom się to nie podoba, jednak firma z Cupertino kryje te zmiany właśnie pod pojęciem ekologii. Chcąc nie chcąc, do amerykańskiego giganta mogą dołączyć kolejni producenci, a jednym z nich ma być Google, które chce usunąć tworzywa sztuczne z opakowań swoich produktów do końca 2025 roku.

Google podjęło pierwsze kroki już w 2016 roku – firma używa głównie tektury do tworzenia opakowań dla smartfonów z serii Pixel, ale do dziś w tych pudełkach wciąż jest jeszcze sporo tworzyw sztucznych. I to m.in. Google chce zmienić do końca 2025 roku.

Teraz firma ogłosiła plany całkowitego usunięcia tworzyw sztucznych z opakowań swoich urządzeń do końca 2025 roku. W przyszłości opakowania będą w 100% wolne od tworzyw sztucznych i w 100% nadawać się do recyklingu.

Google do końca 2025 roku usunie tworzywa sztuczne z opakowań swoich produktów

Oto oficjalne oświadczenie amerykańskiej firmy:

Będziemy nadal utrzymywać wszystkie wysyłki sprzętu do naszych bezpośrednich klientów w 100-procentowym neutralizmie węglowym. Chcemy jednak pójść o krok dalej, dbając o to, aby samo opakowanie produktu było zrównoważone i nadawało się do recyklingu, eliminując tym samym ból głowy u przetwórców, którzy je przetwarzają. Tak więc do 2025 roku zobowiązujemy się do tego, aby nasze opakowania produktów były w 100% wolne od tworzyw sztucznych i w 100% nadawały się do recyklingu. Już od 2016 roku ograniczyliśmy zużycie tworzyw sztucznych w naszych opakowaniach, ale mamy przed sobą wiele ciężkiej pracy, aby osiągnąć ten nowy cel. Aby osiągnąć ten cel, musimy odkryć alternatywne, nadające się do recyklingu materiały, które nadal będą chronić nasze produkty. Będzie to wymagało współpracy z naszymi dostawcami, wielu prac w laboratorium i dzielenia się ich osiągami w całej branży, ale dojdziemy do tego.

Firma z Mountain View już teraz stosuje, w wielu urządzeniach, materiały nadające się do recyklingu. Dla przykładu, korzystają z nich np. sprzęty z serii Google Nest, gdzie tkanina, pokrywająca głośnik, jest wykonana z tworzyw sztucznych, pochodzących z recyklingu.

Google nie jest jedyną firmą, która zamierza włożyć wiele wysiłku w ochronę środowiska naturalnego. Można powiedzieć nawet więcej – prawdopodobnie jest to kierunek, jaki obierze cała branża.

