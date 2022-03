Nowy iPhone SE 2022 jest najbardziej przystępnym cenowo iPhonem, co automatycznie otwiera mu drogę do rąk wielu klientów, nawet jeśli za niewiele więcej mogą kupić znacznie lepszy smartfon. Sony przygotowuje jednak (podobnie przeciętną) alternatywę dla „taniego iPhone’a”.

Reklama

Nowy iPhone SE 2022 będzie miał konkurencję

Gdyby iPhone SE 2020 się nie sprzedawał, Apple nie wprowadziłoby na rynek kolejnej generacji. Zrobiło to prawdopodobnie jedynie dlatego, że model z 2020 roku nie obsługuje sieci 5G, a klienci tego oczekują już od nawet bardzo tanich smartfonów. Gigant z Cupertino podmienił więc tylko procesor, całą resztę pozostawiając nietkniętą (ok, zastosował jeszcze nowe szkło na przodzie i tyle – to samo, co w iPhonie 13).

źródło: Apple

Największym magnesem na klientów, oprócz przystępnej ceny, jest bryła, do której przyzwyczaiły się setki milionów klientów. Mówi się jednak, że kolejny iPhone SE nie będzie już tak wyglądał – ma przypominać nowsze iPhone’y, czyli te z ekranem z notchem. Jego premiera spodziewana jest w 2024 roku, czyli dopiero za dwa lata.

Reklama

iPhone SE właściwie nie ma konkurencji – na rynku nie ma zbyt wiele podobnie kompaktowych smartfonów z Androidem. Jedynie Sony na swoim podwórku stara się ukraść trochę klientów Apple, które ma w Japonii bardzo mocną pozycję. Według danych z lutego 2022 roku, gigant z Cupertino miał blisko 67% udziałów w japońskim segmencie smartfonów. Sony, które znalazło się na drugim miejscu, zaledwie ~11%.

Kompaktowe smartfony najwyraźniej muszą cieszyć się wystarczająco dużą popularnością, aby Sony opłacało się wprowadzić do sprzedaży kolejną generację modelu z serii Ace. Pierwsza Sony Xperia Ace z 5-calowym ekranem 19:9 zadebiutowała w Japonii w maju 2019 roku. Xperia Ace 2 z 5,5-calowym wyświetlaczem weszła na tamtejszy rynek prawie dokładnie dwa lata później – w maju 2021 roku.

Teraz na horyzoncie pojawiła się Sony Xperia Ace 3, która również otrzyma 5,5-calowy ekran z wycięciem na aparat w górnej części. Ponadto smartfon zaoferuje 3,5 mm złącze słuchawkowe i pojedynczy aparat o rozdzielczości 13 Mpix na panelu tylnym oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi.

Tak będzie wyglądać Sony Xperia Ace 3 (źródło: @OnLeaks @Zollege_Ed)

Sony Xperia 3 w rzeczywistości będzie jednak krokiem w tył w stosunku do Xperii Ace 2, ponieważ model z 2021 roku ma dwa aparaty na panelu tylnym. Czyżby Sony, eliminując jeden sensor, chciało przybliżyć się do iPhone’a SE 2022? Niewykluczone, że taki właśnie jest cel.

Sony Xperia Ace 3 prawdopodobnie zadebiutuje już wkrótce (może w maju?), ale dla nas będzie jedynie ciekawostką, gdyż nie spodziewamy się globalnej dostępności tego smartfona.