Nowe smartfony Sony już prawie bez tajemnic. Poznaliśmy kolejne szczegóły

Na temat nowych smartfonów Sony – Xperia 1 VI i Xperia 10 VI – wiemy coraz więcej. Właśnie pojawiły się kolejne informacje o tegorocznych modelach z Japonii.

Co zaoferuje Sony Xperia 1 VI?

Warto zacząć od tego, że już w kwietniu tego roku pojawiły się rendery, które pozwoliły nam poznać wygląd tego smartfona. Tutaj raczej bez zaskoczenia, bowiem firma zostaje przy dotychczasowych designie. Osoby, którym podoba się ten wygląd, powinny być jednak zadowolone z braku znaczących zmian.

Natomiast teraz poznaliśmy sporo innych szczegółów. Dowiedzieliśmy się, że sercem urządzenia będzie układ Snapdragon 8 Gen 3, więc mocy każdemu raczej wystarczy. Długi czas pracy bez ładowarki ma zapewnić akumulator o pojemności 5000 mAh. Nie zabranie funkcji ładowania bezprzewodowego i zwrotnego.

Serwis MSPoweruser, któremu zawdzięczamy najnowsze informacje, opisuje również konfigurację zestawu trzech aparatów umieszczonych z tyłu obudowy. Do dyspozycji użytkownika zostanie oddany: ultraszerokokątny obiektyw 16 mm, szerokokątny obiektyw 24 mm (48 mm z 2-krotnym zoomem optycznym) i teleobiektyw 85–170 mm (do 7-krotnego zoomu). Główny aparat otrzyma przetwornik obrazu typu stacked CMOS

„Exmor T for mobile”.

Lepsze doświadczenie podczas wykonywania zdjęć ma zapewnić nowa aplikacja inspirowana aparatami z serii Alpha, która zastąpi dotychczasowe rozwiązania Photography Pro, Videography Pro i Cinema Pro. Pojawi się też ulepszona technologia ustawiania ostrości na obiektach. Do tego dojdzie nowa aplikacja Video Creator do tworzenia treści wideo.

Sony Xperia 1 VI ma też robić spore wrażenie w kwestii jakości odtwarzanego dźwięku. Wypada wspomnieć chociażby o tym, że inżynierowie Sony Pictures i Sony Music skupili się na profilu dźwiękowym głośnika, aby zapewnić lepsze basy i wyższą czystość dźwięku. Na pokładzie znajdzie się też 3.5 mm jack audio.

Ekran ma być zauważalnie jaśniejszy niż w poprzedniej XperiI 1 V. Według MSPoweruser jego jasność wzrośnie 1,5 razy. Proporcje ekranu mają wynosić 19,5:9, a maksymalna częstotliwość odświeżania 120 Hz. Smartfon otrzyma jeszcze szereg funkcji przeznaczonych do graczy, a na wybranych rynkach użytkownicy będą mogli cieszyć się rocznym darmowym streamingiem filmów Sony Pictures. Premiera ma odbyć się już 17 maja.

Co z kolei dostaną użytkownicy Sony Xperia 10 VI?

Evan Blass, jeden z bardziej znany leakerów, tym razem podzielił się informacjami na temat Sony Xperia 10 VI. Udostępnił on zdjęcia prasowe, które mają przedstawiać omawiany smartfon. Wynika z nich, że nowy model Japończyków ze średniej półki będzie dostępny w trzech kolorach – biały, czarny i jasnoniebieski.

(źródło: Evan Blass)

Z tyłu obudowy nie zobaczymy teleobiektywu. Smartfon będzie wyposażony w aparat główny, który prawdopodobnie będzie miał 48 Mpix. Do tego dostaniemy też obiektyw ultraszerokokątny i funkcję 2-krotnego zoomu optycznego. Nad i pod ekranem wciąż będą znajdować się dobrze widoczne paski – ich obecność jest spowodowana głośnikami zlokalizowanymi w tych miejscach.

Na udostępnionych grafikach nie mamy szczegółów związanych ze specyfikacją. Wcześniej jednak pojawiły się informacje, z których wynika, że Sony Xperia 10 VI zostanie wyposażona w układ Snapdragon 6 Gen 1 i akumulator 5000 mAh. Premiera smartfonu ma odbyć się 17 maja.