Świetne słuchawki Sony w odświeżonej kolorystyce. Mnie urzekły

Sony dodaje nową wersję kolorystyczną do swoich słuchawek z serii 1000X. Odświeżenie obejmie dwa modele: wokółuszne WH-1000XM5 i prawdziwie bezprzewodowe WF-1000XM5. Co potrafią te słuchawki i w jakim kolorze będą dostępne?

Sony to marka, która produkuje wysokiej jakości słuchawki bezprzewodowe – zarówno te w wersji nausznej na pałąku, jak i TWS. W portfolio producenta szczególnie wyróżniają się urządzenia z serii 1000X obsługujące system redukcji hałasu.

Nowa, bardzo kobieca odsłona świetnych słuchawek

Japoński przedsiębiorca ogłosił, że aktualizuje dwa modele: WH-1000XM5 oraz WF-1000XM5, o ich nową wersję kolorystyczną – Smoky Pink (przydymionego różu). Kolor ten nie jest krzykliwy, a delikatny i pudrowy, co doskonale uzupełni kobiece stylizacje, nie tylko od święta, ale i na co dzień. Estetyczny wygląd nowej barwy zwieńcza matowa faktura. Muszę przyznać, że mnie urzekły. Z pewnością wyróżniają się w tłumie. Co jednak potrafią te urządzenia?

Sony WH-1000XM5 – specyfikacja słuchawek wokółusznych

Pierwsze wieści o modelu WH-1000XM5 pojawiły się w kwietniu 2022 roku, a pod koniec maja 2022 roku urządzenie trafiło na polski rynek. Słuchawki są „świetne do muzyki i rewelacyjne do rozmów”, o czym możecie przeczytać w recenzji modelu Sony WH-1000XM5 na łamach naszego portalu.

Sprzęt został wyposażony w osiem mikrofonów, których zadaniem jest wyciszenie dźwięków pochodzących z zewnątrz. Styl modelu WH-1000XM5 nie jest toporny, a dość minimalistyczny. Otrzymał elastyczny pałąk i wygodne etui, które nieco spłaszcza się, gdy nie ma w nim słuchawek, co ułatwia transport.

Sony WH-1000XM5 w wersji Smoky Pink (źródło: Sony)

Urządzenie oferuje funkcję Adaptive Sound, Auto NC Optimizer, Speak-to-Chat, Swift Pair oraz Google Fast Pair, a także obsługuje Asystenta Google i Amazon Alexa. Aktualnie słuchawki Sony WH-1000XM5 dostępne są w wersji czarnej, srebrnej oraz niebieskiej za 1499 złotych. Nowa wersja Smoky Pink ma pojawić się jeszcze we wrześniu 2024 roku.

Sony WF-1000XM5 – co potrafią te TWS-y?

Drugi model, który zyska ciekawe odświeżenie kolorystyczne, to Sony WF-1000XM5 okrzyknięty „najlepszymi słuchawkami TWS w historii marki”. Te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki swoją oficjalną premierę miały w lipcu 2023 roku.

Sony WF-1000XM5 w wersji Smoky Pink (źródło: Sony)

Wyposażono je w sześć mikrofonów, które współpracują z dwoma procesorami. Dzięki takiemu oprzyrządowaniu hałas z zewnątrz zostaje skutecznie wytłumiony, a użytkownik może cieszyć się wyraźnym odsłuchem odtwarzanych treści.

Model WF-1000XM5 został wyposażony w akumulator dostarczający energię do 8 godzin na jednym ładowaniu podczas korzystania z ANC, a do 12 godzin z wyłączonym ANC. Etui przedłuża tę żywotność do 24 godzin. Sprzęt obsługuje Fast Pair, Asystenta Google i Amazon Alexa. W momencie publikacji artykułu urządzenie jest dostępne w wersji czarnej i srebrnej, a jego cena wynosi 999 złotych. Wersja Smoky Pink zapowiadana jest na wrzesień 2024 roku. W niektórych sieciach TWS-y są już dostępne w różu, w przedsprzedaży za 1299 złotych.