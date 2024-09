Motorola Moto G75 coraz bliżej. Poznaliśmy sporo szczegółów

Motorola w swojej ofercie ma naprawdę dużo dobrych smartfonów. Nie powinno więc dziwić, że nie brakuje osób, które z niecierpliwością czekają na kolejne modele. Wśród zbliżających się premier mamy model Moto G75, którego specyfikację właśnie poznaliśmy.

Oto, co zapewni Motorola Moto G75?

Niewykluczone, że bohater tego tekstu okaże się ciekawą propozycją dla osób, które szukają smartfona ze średniej półki. Przejdźmy więc do specyfikacji, którą poznaliśmy jeszcze przed premierą. Jak wynika z najnowszych informacji, Motorola Moto G75 otrzyma 6,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Będziemy więc mieli do czynienia z dość sporym urządzeniem, które może sprawdzić się chociażby podczas oglądania filmów na YouTube, gdy jesteśmy w podróży.

Niestety, jeszcze nie możemy podać szczegółów dotyczących procesora, który trafi na pokład omawianego urządzenia. Wiemy tylko, że będzie to jeden z układów Snapdragon. Mimo wszystko, nie obawiałbym się braku mocy – najpewniej wydajność będzie na zadowalającym poziomie.

Jeśli chodzi o możliwości związane z wykonywaniem zdjęć i nagrywaniem wideo, to z tyłu znajdzie się aparat 50 Mpix Sony LYT600 z obsługą OIS. Towarzyszyć będzie mu druga kamera, a także lampa błyskowa LED. W kwestii rozwiązań multimedialnych wypada jeszcze wspomnieć, że Motorola Moto G75 będzie obsługiwać Dolby Atmos.

Co jeszcze zaoferuje nowy smartfon Motoroli?

Serwis 91mobiles, powołując się na otrzymane rendery, przedstawia również kilka informacji na temat obudowy. Dowiedzieliśmy się, że smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i niebieskiej. Ramki wokół ekranu nie powinny być przesadnie szerokie, a przód ma mieć „płaski” design.

Z pewnością wielu potencjalnych klientów ucieszy to, że smartfon zapewni klasę ochrony IP68. Dzięki czemu, użytkownik nie powinien obawiać się deszczu lub przypadkowego zanurzenia urządzenia w wodzie. Jeśli do tego dojdzie wytrzymała obudowa, to prawdopodobnie dostaniemy smartfon, mogący zainteresować osoby, którym zdarza się przypadkowo upuścić różne przedmioty.

Z opublikowanych renderów wynika, że przyciski głośności i przycisk zasilania znajdą się na prawym boku. Spekuluje się, że przycisk zasilania zostanie zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Z kolei po przeciwnej stronie, na lewym boku, umieszczone ma być gniazdo na kartę SIM.

Data premiery nie jest jeszcze znana, ale możliwe, że nie będziemy musieli długo czekać. W końcu poznaliśmy już całkiem pokaźny zestaw informacji, a także znamy już wygląd modelu Moto G75.