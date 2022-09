Jest data premiery Sackboy: Wielka Przygoda na PC!

Aloy, Nathan Drake czy Kratos – wszyscy ci bohaterowie po spędzeniu trochę czasu na konsolach Sony postanowili zawitać na pecetowe podwórko. Wiemy, kiedy dołączy do nich kolejny bohater, związany od wielu lat z PlayStation.

Sackboy: Wielka Przygoda – koniec wyłączności na PlayStation

Od kilku lat widać odwracanie się Sony od wizji kurczowego trzymania się swoich gier na wyłączność na konsoli PlayStation. Jesienią 2020 roku na komputerach osobistych pojawił się Horizon: Zero Dawn – jeden z najlepszych tytułów poprzedniej generacji. Okazało się, że nie była to przysłowiowa jaskółka. Po dwóch latach od premiery przygód Aloy na PC na rynek trafiło jeszcze kilka innych gier, których wcześniej nie wyobrażaliśmy sobie na sprzęcie hulającym na Windowsie – mowa tu o takich produkcjach, jak Days Gone, God of War oraz Spider-Man.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

W najbliższych tygodniach pecetowcy otrzymają jeszcze Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei, ale nie będzie to jedyny ex-exclusive z PlayStation na PC w tym miesiącu. Powtarzane od wielu miesięcy plotki, jakoby Sackboy: Wielka Przygoda miał trafić na komputery, właśnie okazały się prawdą. Źródłem informacji jest latynoamerykański kanał Sony na YouTube. Według podanych w materiale wideo informacji, gra pojawi się na rynku 27 października 2022 roku – tydzień po premierze przygód Nathana Drake’a na PC.

Sam Sackboy: Wielka Przygoda to już ósmy tytuł z uroczym, włóczkowym bohaterem (wliczając spin-offy). Pierwszy tytuł z Sackboyem pojawił się na samym początku ery PlayStation 3, a w przyszłym roku będziemy świętować jego piętnaste urodziny. Najnowsza odsłona była jednym z pierwszych tytułów, który trafił na start PlayStation 5. O tym, jak dobry jest to tytuł, nie muszę chyba przekonywać – zrobiła to za mnie Kasia, wystawiając Sackboy: Wielka Przygoda bardzo wysoką ocenę. Pochwaliła ona m.in. rozgrywkę, która nie jest monotonna, opcję gry ze znajomymi oraz fakt, że tytuł powinien spodobać się osobom w każdym wieku.

Oczywiście na Sackboyu i Uncharted na PC się nie skończy. Jeszcze w tym roku powinien pojawić się Spider-Man: Miles Morales, a podobnie jak i Wielka Przygoda, od jakiegoś czasu po sieci krążą plotki, że na komputery osobiste trafi Returnal – niespodziewana perełka na PS5 od Housemarque Games.

Choć sam posiadam najnowszą konsolę Japończyków, liczę, że prędzej czy później na Steam lub inny Epic Games Store trafi też Demon’s Souls czy Ratchet & Clank – obecne ceny za zestaw PlayStation 5 mogą skutecznie zniechęcić niektórych do inwestycji w maszynkę do grania, a z pewnością są to tytuły warte ogrania, czy to na konsoli, czy na PC.