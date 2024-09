Meta AI zyskała nowe funkcje i znajome głosy

Jedną z największych gwiazd Meta Connect 2024 zdecydowanie były gogle Meta Quest 3S, jednak amerykański gigant przekazał również wiele innych informacji, w tym dotyczących Meta AI. Użytkownicy Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa zyskają dostęp do nowych funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Nowe funkcje Meta AI ogłoszone na Meta Connect 2024

Meta AI regularnie wzbogaca się o nowe funkcje, z których mogą korzystać użytkownicy produktów amerykańskiego giganta. Dzięki najnowszej aktualizacji będą mogli użyć swojego głosu, aby zadać pytania chatbotowi na różne, interesujące ich tematy albo poprosić o opowiedzenie żartu.

Chatbot będzie mógł odpowiadać różnymi głosami AI, w tym stworzonymi we współpracy ze znanymi osobistościami, jak Awkwafina, Judi Dench, John Cena, Keegan Michael Key i Kristen Bell.

Od teraz użytkownicy będą mogli również przesłać zdjęcie Meta AI – sztuczna inteligencja rozpozna, co się na nim znajduje i będzie mogła odpowiedzieć na pytanie, związane z przesłaną fotografią (na przykład jak przyrządzić tort ze zdjęcia).

Użytkownicy będą mogli również przesłać zdjęcie i poprosić Meta AI o jego edycję – wystarczy, że napiszą, czego oczekują. Można na przykład zlecić dodanie lub usunięcie jakiegoś elementu z fotografii, a także wycięcie obiektu i umieszczenie go w innej scenerii.

Gdy natomiast użytkownik zechce udostępnić zdjęcie ze swojego profilu na Instagram Stories, Meta AI może przygotować pasujące tło, ponieważ będzie w stanie rozpoznać, co znajduje się na fotografii.

Meta rozszerzyła również funkcjonalność funkcji Imagine, dzięki czemu od teraz użytkownicy mogą wyobrazić sobie siebie jako superbohatera lub cokolwiek innego bezpośrednio w Aktualnościach, Stories i na zdjęciach profilowych na Facebooku. Ponadto sztuczna inteligencja zasugeruje podpisy do Reels na Facebooku i Stories na Instagramie.

Meta AI – funkcja Imagine (źródło: Meta)

Amerykanie testują też wyświetlanie zawartości, wygenerowanej przez sztuczną inteligencję. Użytkownicy zobaczą na stronie głównej Facebooka i Instagrama grafiki stworzone przez Meta AI, pasujące do ich zainteresowań lub obecnych trendów.

Nowość w Meta AI dla twórców

Amerykanie chcą, żeby możliwości sztucznej inteligencji mogli wykorzystać nie tylko użytkownicy ich platform, ale też twórcy. Meta testuje automatyczne tłumaczenie ścieżki dźwiękowej w Reelsach. Nie jest tu jednak mowa o zwykłym dubbingu, tylko o modyfikacji ruchów ust, aby pasowały one do wypowiadanych w innym języku słów. Ponadto głos w innym języku ma być podobny do oryginalnego.

Aktualnie testy są ograniczone do niewielkiej grupy wybranych twórców w Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych oraz dwóch języków: angielskiego i hiszpańskiego. W przyszłości planowane jest wydłużenie listy twórców i wspieranych języków.

Aktualnie Meta AI nie jest jednak dostępna dla użytkowników w Polsce, dlatego mieszkańcy Polski nie skorzystają z opisanych powyżej funkcji, a także już wcześniej udostępnionych.