Snapdragon 8s Elite wkrótce w pierwszych smartfonach. Konfiguracja rdzeni niemal pewna

Premiera pierwszych smartfonów wyposażonych w procesor Snapdragon 8s Elite zbliża się wielkimi krokami. Prawdopodobnie znamy już konfigurację rdzeni.

Snapdragon 8s Elite – konfiguracja rdzeni

Jak najbardziej możemy stwierdzić, że Snapdragon 8 Elite jest naprawdę mocarnym procesorem. Zapewnia on wydajność, która spełnia oczekiwania wymagających użytkowników smartfonów. Nie powinno więc dziwić, że niemało osób czeka na premierę następcy. Ostatnio poznaliśmy trochę szczegółów na temat tego, czego możemy się spodziewać po Snapdragonie 8 Elite Gen 2.

Zanim jednak będziemy mogli podziwiać osiągi wspomnianego procesora, to czeka nas premiera chociażby układu Snapdragon 8s Elite. Owszem nie będzie to układ równie imponujący, ale zapowiada się całkiem interesująco. Wypada wspomnieć, że wcześniej mogliśmy usłyszeć, że pierwsze smartfony ze Snapdragonem 8s Elite pojawią się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2025 roku.

Digital Chat Station, który ma doświadczenie w ujawnianiu takich informacji, wskazał tym razem konfigurację rdzeni w nowym procesorze Qualcomma. Dowiedzieliśmy się, że będzie on składać się z głównego rdzenia taktowanego zegarem 3,21 GHz (podobno jest to Cortex-X4). Do tego dojdą trzy wydajnościowe rdzenie o częstotliwości 3,01 Hz (ponoć Cortex-A720). Następnie będziemy mieli jeszcze dwa rdzenie 2,8 Ghz i kolejne dwa o częstotliwości 2,02 GHz. Oznacza to, że liczba rdzeni wyniesie 8. Z kolei przetwarzaniem grafiki ma zajmować się Adreno 825.

Należy dodać, że na początku tego roku pojawił się wynik z programu Geekbench. Ma on przedstawiać omawiany układ Snapdragon 8s Elite. Zarówno najnowsze informacje, jak i dane pochodzące z Geekbench, są takie same. Mamy więc większą pewność, że konfiguracja rdzeni jest już znana.

Kiedy spodziewać się pierwszych smartfonów z procesorem Snapdragon 8s Elite?

Jak już wspomniałem, wcześniejsze informacje sugerowały premierę na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2025 roku. Niewykluczone, że faktycznie w okolicach tego okresu zobaczymy pierwsze smartfony z nowym układem Qualcomma. Otóż Redmi Turbo 4 Pro, którego sercem będzie właśnie Snapdragon 8s Elite, ma zostać wprowadzony na rynek już w kwietniu.