Szef marketingu Meizu: „Nie spodziewajcie się Snapdragona 865+ w tym roku”

Qualcomm jest jednym z najważniejszych producentów procesorów dla urządzeń mobilnych na świecie. W ubiegłym roku zdecydował o zaprezentowaniu wzmocnionej wersji swojego najlepszego układu. W ten sposób otrzymaliśmy Snapdragona 855+. W tym roku możemy się jednak nie doczekać jego odpowiednika.

Snapdragon 865+ nie w tym roku

Snapdragon 865 to obecnie najlepsze, co Qualcomm może zaproponować producentom flagowych smartfonów. Ośmiordzeniowy układ z maksymalnym taktowaniem 2,84 GHz wystarcza aż nadto do płynnej pracy systemu operacyjnego i zapewnia odpowiednią wydajność dla coraz bardziej wymagających aparatów. Jest też wzorem pracy dla innych mobilnych układów graficznych dzięki zintegrowanemu chipsetowi Adreno 650.

Jedynym mankamentem tego modelu jest fakt, że Qualcomm nie zintegrował z nim modemu łączności, więc producenci chcący wykorzystać wydajność flagowego chipsetu, muszą go nabywać w komplecie z modemem 5G Snapdragon X55.

Następcy tego procesora mieliśmy wyczekiwać w trzecim kwartale tego roku, ale CMO Meizu, Wan Zhigiang jest zdania, że premiera Snapdragona 865+ nie nastąpi w 2020 roku. Oznacza to, że producenci, którzy zamierzają w najbliższych miesiącach zaprezentować nowe modele smartfonów z najwyższej półki, będą niejako skazani na Snapdragona 865.

Nowe modele, ten sam procesor

To może być ciężki orzech do zgryzienia dla wiodących marek. Jak wytłumaczyć wyższą cenę takich urządzeń jak spodziewane Galaxy Note 20, OnePlus 8T czy Pixel 5, jeśli nie „szybszym, nowszym, bardziej zaawansowanym procesorem” (zakładając, że producenci chcieli skorzystać ze Snapdragona 865+)? Rewolucji w dziedzinie fotografii trudno się spodziewać. Czym innym mogą nas zaskoczyć spodziewane flagowce? Szybszym ładowaniem?

Oczywiście opinia szefa marketingu Meizu wcale nie musi się potwierdzić, jednak jest dość prawdopodobna. I to może niektórych martwić.

źródło: news.mydrivers.com przez gizmochina.com

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!