Qualcomm Snapdragon 865+ będzie prawdziwą bestią wydajnościową

Z roku na rok smartfony są coraz wydajniejsze, dzięki czemu są w stanie zaoferować więcej możliwości, które jednak potrafią wykorzystać tylko najbardziej zapaleni użytkownicy. Producenci procesorów nieustannie podnoszą poprzeczkę i Qualcomm za sprawą nowego Snadpragona 865+ wkrótce przekroczy poziom dotychczas nieosiągalny dla układów przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Smartfony w wielu sytuacjach i scenariuszach stanowią godną alternatywę dla komputerów, a do tego producenci implementują w nich coraz bardziej zaawansowane i rozbudowane funkcje, co jeszcze bardziej odsuwa użytkowników od PeCetów. Nie byłoby to możliwe, gdyby procesory nie oferowały odpowiedniej wydajności, aby obsłużyć tak wymagające zadania bez zadyszki. Nadchodzący Qualcomm Snapdragon 865+ wzniesie tę kwestię na nowy, dotychczas nieosiągalny dla układów do urządzeń mobilnych poziom.

Specyfikacja procesora Qualcomm Snapdragon 865+

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Qualcomm pracuje nad ulepszoną wersją Snapdragona 865 i raczej nikt nie spodziewał się, że tak szybko pojawią się pierwsze informacje na temat jego specyfikacji, bowiem według ówczesnych doniesień, procesor miał mieć swoją premierę dopiero w trzecim kwartale 2020 roku, a więc za co najmniej pół roku.

Ogromną niespodzianką są więc informacje o parametrach, jakimi ma się charakteryzować Snapdragon 865+, tym bardziej, że brzmią one bardzo obiecująco. Jeden z najbardziej wiarygodnych leaksterów, Max Weinbach ujawnił (i potwierdził to też Ice Universe), że procesor zaoferuje jeden rdzeń o maksymalnej częstotliwości taktowania 3,1 GHz, trzy pracujące z zegarem do 2,4 GHz i cztery do 1,8 GHz. Jeśli Qualcomm nic nie zmieni (a na obecną chwilę mimo wszystko nie można mieć pewności, że to ostateczna specyfikacja), to będzie to pierwszy na rynku układ do urządzeń mobilnych, który przekroczy barierę 3,0 GHz.

Najbardziej zbliżył się do niej Snapdragon 855+, w którym najmocniejszy rdzeń charakteryzuje się taktowaniem do 2,96 GHz. Wydawało się więc, że jeszcze wyższe zaoferuje już Snapdragon 865, lecz – ku naszemu zaskoczeniu – tak się nie stało. Dla przypomnienia, oferuje on zestaw (ośmiu rdzeniu Kryo 585) – 1x 2,84 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz. Długo jednak nie będziemy musieli na to czekać, gdyż barierę 3,0 GHz przekroczy nadchodzący Snapdragon 865+.

Co ciekawe, ptaszki ćwierkają, że jednym z pierwszych smartfonów na rynku z tym procesorem może być Samsung Galaxy Note 20. Jeśli to prawda, Qualcomm powinien oficjalnie zaprezentować nowy układ wcześniej niż dopiero w trzecim kwartale 2020 roku (być może również w lipcu, jak Snapdragona 855+).

