Ustaw sobie tak jak lubisz. Dwie nowe opcje w Androidzie

Na urządzeniach z Androidem pojawiły się dwie nowe opcje, rozszerzające możliwości personalizacji. Firma Google zaktualizowała swój podstawowy widżet oraz aplikację Zdjęcia. Oto, co się pojawiło i jak z tego skorzystać.

Widżet Google z niestandardowymi ikonami na urządzeniach z Androidem

Pierwsza z opisywanych zmian dotyczy widżetu Google, który można umieścić na pulpicie smartfona z Androidem, aby mieć szybki dostęp do wyszukiwarki. Do tej pory mieliśmy jedynie możliwość zmiany jego rozmiaru, motywu kolorystycznego oraz poziomu przezroczystości.

Teraz jednak amerykański gigant wprowadza dodatkową opcję. Zyskujemy dzięki niej możliwość dodania niestandardowego skrótu do widżetu. W ten sposób możemy mieć szybki dostęp do rozmaitych narzędzi Google, takich jak tłumacz, wyszukiwarka utworów, prognoza pogody czy wskaźniki ekonomiczne.

Dodatkowe opcje w ustawieniach widżetu Google (źródło: Fortune)

Dodatkowa funkcja pojawia się w formie ikony na pasku wyszukiwarki – zaraz obok dwóch standardowych, uruchamiających wyszukiwanie głosowe oraz Obiektyw, czyli m.in. wyszukiwanie przy użyciu aparatu.

Nowinka ta jest udostępniana stopniowo, więc możliwe, że jeszcze do Ciebie nie dotarła. Inna sprawa, że możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że ten widżet jest jakkolwiek podatny na konfigurację. Firma Google całkiem nieźle bowiem ukryła opcje personalizacji. Aby się do nich dostać, należy kliknąć ikonkę „G” na widżecie, następnie kliknąć awatar w prawym górnym rogu, stamtąd przejść do Ustawień, a tam wybrać Dostosuj widżet wyszukiwania. (Na niektórych urządzeniach jest to prostsze, gdyż wystarczy kliknąć ikonę z ołówkiem po przytrzymaniu palca na widżecie).

Zdjęcia Google pozwolą Ci zachować większy porządek

Drugą nowość odnajdujemy w aplikacji Zdjęcia Google i w tym przypadku istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że dotarła ona już także na Twój smartfon. Pozwala ona tak spersonalizować widok głównego katalogu, aby zachować porządek.

W nowym panelu ustawień możemy nie tylko zmienić układ (wygodny, dzienny lub miesięczny) oraz wybrać, czy podobne zdjęcia mają być grupowane, ale też włączyć lub wyłączyć pokazywanie treści z innych aplikacji (np. z Messengera lub Instagrama). Otrzymujemy również dostęp do dodatkowych opcji, takich jak pokazywanie tylko treści z utworzoną kopią zapasową.

Nowe opcje w ustawieniach Zdjęć Google (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jeśli funkcja jest u Ciebie dostępna, podczas uruchamiania aplikacji Zdjęcia Google zobaczysz stosowny komunikat. Alternatywnie w jej poszukiwaniu możesz kliknąć awatar w prawym górnym rogu, uruchomić Ustawienia aplikacji Zdjęcia, następnie wybrać Ustawienia oraz Widok Zdjęcia.