Snapchat prezentuje okulary AR piątej generacji i nowy system Snap OS

Właściciel platformy Snapchat pokazał najnowszą edycję okularów AR – Spectacles. Poza tym Snap pochwalił się także nowym systemem Snap OS. Co potrafią te technologie?

Spectacles piątej generacji, czyli okulary AR właściciela Snapchata

Snapchat to aplikacja mobilna, dzięki której możemy dzielić się zdjęciami i filmami – od sierpnia 2024 roku również na iPadach. Jej właścicielem jest firma Snap. W jej portfolio znajdziemy też inne produkty. Jednym z nich są okulary rozszerzonej rzeczywistości Spectacles. Marka zaprezentowała je właśnie w piątej odsłonie.

Piąta generacja okularów Spectacles waży jedynie 226 gramów. To sprawia, że pod względem wygody i komfortu noszenia znacząco wyprzedzają typowe zestawy wirtualnej rzeczywistości (na przykład firm Meta czy HTC), które zazwyczaj ważą około 500 gramów.

Nowość została wyposażona w cztery kamery, będące podstawą działania silnika Snap Spatial oraz funkcji płynnego śledzenia dłoni. Z kolei niewielkie, ale wydajne mikroprojektory wykonano za pomocą technologii LCoS (Liquid Crystal on Silicon), zapewniając ostre i żywe kolory na wyświetlanych obrazach.

Okulary Spectacles piątej generacji (źródło: Snap)

Sprzęt korzysta z falowodów cechujących się miliardami nanostruktur, które gwarantują przesuwanie się światła w pole widzenia. Dzięki tej technologii długie kalibracje odchodzą w zapomnienie. Przyciemnienie również realizowane jest automatycznie, nawet w przypadku bezpośredniego oświetlenia słonecznego. Snap Spectacles piątej generacji obsługują 46-stopniowe pole widzenia z rozdzielczością 37 pikseli na każdy stopień. Okulary AR zapewniają do 45 minut ciągłego działania.

Okulary Spectacles piątej generacji (źródło: Snap)

Snap OS – co potrafi nowy system?

Snap zaprezentował też nowe możliwości systemu operacyjnego Snap OS. Użytkownik zyskuje dostęp do intuicyjnego interfejsu, który nie zaburza odnajdowania się w realnym świecie. Sterowanie zaś realizowane jest za pomocą gestów i ruchów rąk.

Zaprojektowane w Lens Studio 5.0 cyfrowe filtry są nakładane na obraz rzeczywistego świata dzięki silnikowi Snap Spatial, gwarantując realistyczne odczucia w trójwymiarowej przestrzeni. System zapewnia opóźnienie ruchu do fotonu na poziomie 13 milisekund. Technologia ta sprawia, że filtry szybko dostosowują się do zmieniającego się obazu otoczenia. Snap OS jest uproszczeniem dla deweloperów odpowiedzialnych za tworzenie aplikacji, takich jak gry, informacje, filtry do twarzy czy inne kreatywne efekty.

Przedsiębiorstwo ogłosiło też, iż nawiązało współpracę z Lego Group, wprowadzając na rynek interaktywną grę rozszerzonej rzeczywistości Bricktacular. Poza tym Snap wspomniał także o połączeniu sił ze studiem ILM Immersive, które trudni się tworzeniem projektów AR dla kilku marek Disney’a. Twórca Snapchata będzie też kooperował z marką Wabisabi Games oraz Niantic – autorem gry Peridot.