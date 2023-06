OPPO pracuje nad nowym smartwatchem. Coś tu się jednak nie zgadza

Wygląda na to, że czas obecności na rynku OPPO Watch 3 kończy się. Producent zaczyna szykować się do wprowadzenia następcy – modelu Watch 5. I w tym przypadku wcale nie pomyliłem cyfry.

Co już wiemy o OPPO Watch 5?

Źródłem informacji o nowym smartzegarku chińskiego producenta jest Digital Chat Station – użytkownik Weibo, który tym razem poświęcił swój nowy wpis OPPO Watch 5. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kolejnymi, przedpremierowymi informacjami o urządzeniu, powinien wypatrywać słowa „Comet” – taką bowiem nazwę kodową otrzymał nowy smartwatch firmy. Sprzęt ponadto ma kontynuować design swojego poprzednika, tj. otrzyma prostokątny wyświetlacz z zaokrąglonymi krawędziami.

Watch 3 Pro (źródło: OPPO)

Ponownie możemy spodziewać się obecności wsparcia dla technologii eSIM, a pojemność akumulatora ma sięgać 570 mAh – więcej niż w modelu Watch 3 (400 mAh) czy Watch 3 Pro (550 mAh). Biorąc pod uwagę małą pojemność w podstawowej wersji, możliwe, że Digital Chat Station pisze właśnie o wariancie z dopiskiem „Pro”. Ponadto informator wspomina, że OPPO Watch 5 ma występować w dwóch opcjach kolorystycznych – „czarne włókno węglowe” i białej. Dlaczego jednak, zgodnie z logiką, nadchodzące urządzenie nie otrzyma „czwórki” w nazwie? Wszystko przez… tetrafobię.

Co to jest tetrafobia?

W rejonie Azji Wschodniej, w krajach takich jak Chiny, Japonia, Korea czy Wietnam, panuje przesąd, że cyfra 4 jest pechowa. Bierze się to z tego, że w większości dialektów języka chińskiego i innych językach zapożyczających z niego „cztery” wymawia się bardzo podobnie do słowa „śmierć”. Stąd w windach „nie ma” czwartego piętra, tylko piętro „F” (Korea) lub 3A (Chiny), nie występuje się też w 4., 14. czy 24. dzień miesiąca, kiedy w rodzinie jest chora osoba itp. Przypomina to trochę europejski przesąd towarzyszący liczbie „13”, jednak w przypadku naszej kultury nie jest to fobia, która wpływa aż tak na nasze życie codzienne oraz biznesowe.

Oczywiście osoby spostrzegawcze zauważą, że tetrafobia nie występuje wśród wszystkich chińskich producentów. O ile próżno szukać OnePlusa 4 czy OPPO Find X4, to Xiaomi Redmi 4 czy HONOR Magic 4 faktycznie powstały. Skoro jednak OPPO już zdarzyło się pominąć „4” w nazwie swojego produktu, nie będzie wielkim zaskoczeniem, kiedy firma zrobi to ponownie i następcą Watch 3 rzeczywiście okaże się Watch 5, a nie Watch 4.