Nowe funkcje w Samsung Health. Są też złe wieści

Aplikacja Samsung Health zostanie wzbogacona o szereg nowych funkcji. Niestety, nie wszystkie nadchodzące nowości będą korzystne dla użytkowników urządzeń producenta z Korei Południowej.

Nowe funkcje w aplikacji Samsung Health

Portal Android Authority przeanalizował kod aplikacji Samsung Health, dzięki czemu udało mu się odkryć kilka nowych funkcji i jedną informację, która może zmartwić użytkowników urządzeń firmy z Korei Południowej. Zacznijmy jednak od dobrych wieści.

Aplikacja umożliwi agregowanie zebranych danych z większej liczby Galaxy Watchy. Dzięki temu na przykład rodzic będzie mógł monitorować aktywność swojego dziecka lub opiekun parametry zdrowotne podopiecznego. Osoba udostępniająca dane ze swojego smartwatcha będzie mogła w każdej chwili przestać to robić oraz wybrać, jakie konkretnie dane mają być przekazywane. W przypadku udostępniania danych zdrowotnych dziecka będzie wymagana zgoda opiekuna.

źródło: Android Authority

Ponadto przed udostępnieniem osoba przekazująca zobaczy, jakie dane zostaną udostępnione. Po ich udostępnieniu będą automatycznie usuwane. W przypadku dłuższego okresu braku aktywności (90 dni) przekazywanie danych zostanie automatycznie anulowane.

Aplikacja Samsung Health umożliwi również skanowanie leków, aby dodać informacje na ich temat do programu – takie jak nazwa, moc (dawka w mg) i postać (tabletka, kapsułka). Funkcja, zaanonsowana w grudniu 2023 roku, ma pomagać monitorować użytkownikom to, jakie leki biorą i jak często oraz zapewnić informacje ich dotyczące.

Po aktualizacji użytkownicy będą mogli również wskazać, że mają alergię na przykład na orzechy, ostropest czy jajka i produkty pochodne. Dzięki temu zostaną poinformowani, czy dodany do programu lek zawiera wskazany alergen. Będzie to rozszerzenie informacji, jak poszczególne leki mogą reagować ze sobą i co się może stać, gdy zostaną zażyte razem z niektórymi pokarmami i substancjami, jak alkohol lub kofeina.

źródło: Android Authority

Samsung Galaxy Ring – funkcje

Do tej pory funkcjonalność Galaxy Ring pozostawała w ogromnej części tajemnicą, jednak dzięki przeanalizowaniu kodu aplikacji Samsung Health dowiedzieliśmy się, co zaoferuje pierwszy pierścień w ofercie producenta z Korei Południowej.

Galaxy Ring umożliwi monitorowanie pracy serca oraz poziomu stresu, a także temperatury ciała i przewidywanie okresów (menstruacji). Oprócz tego ma być w stanie wykryć chrapanie, lecz wówczas wymagane będzie połączenie ze smartfonem, który nagra dźwięk w nocy (w takiej sytuacji musi być podłączony do ładowania).

źródło: Android Authority

Kolejną nowością, jaką zaoferuje aplikacja Samsung Health, będzie Energy Score. Zostanie on obliczony na podstawie czasu i parametrów snu, aktywności fizycznej oraz tętna. Ponadto użytkownik otrzyma wskazówki, jak może go poprawić, aby jego ciało było lepiej przygotowane „na wyzwania każdego dnia”.

źródło: Android Authority

Niestety, nie wszyscy skorzystają z tych nowości w aplikacji Samsung Health

Portal Android Authority odkrył również, że aplikacja Samsung Health w wersji 6.27 nie będzie kompatybilna z urządzeniami z systemem operacyjnym Android 9.0 Pie i starszymi wydaniami Androida. W tym gronie znajdują się m.in. Galaxy S8, Galaxy S8+ i Galaxy Note 8.

Starsze wersje aplikacji nadal będą działać na urządzeniach z Androidem Pie i starszymi wydaniami Androida, lecz zaoferują ograniczoną funkcjonalność, a ponadto użytkownicy nie dostaną żadnego wsparcia. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2021 roku – w lutym Samsung ogłosił zakończenie wsparcia dla Androida Nougat i starszych wersji (wówczas minimalnym wymogiem był Android Oreo).