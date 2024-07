Znamy szczegóły. Specyfikacje nowych smartwatchy Samsunga pojawiły się w sieci

Samsung Galaxy Watch Ultra i seria Galaxy Watch 7 nie mają już przed nami tajemnic. Najpierw do sieci trafiły rendery, a teraz wygląda na to, że poznaliśmy kompletne specyfikacje tych urządzeń, jak również ich ceny. Wszystko to na ponad tydzień przed prezentacją.

Nowe smartwatche Samsunga bez tajemnic

Już za parę dni, a dokładnie 10 lipca odbędzie się Galaxy Unpacked – wielkie wydarzenie, podczas którego Samsung zaprezentuje składane smartfony Galaxy Z Fold 6 i Flip 6, jak również nowe słuchawki i smartwatche. Właśnie poznaliśmy (ponoć) oficjalne specyfikacje zegarków. Tym samym koreański producent, planujący imprezę z pompą, ma coraz mniej niespodzianek w kieszeni.

Niedawno do sieci trafiły rendery, pokazujące jak będą wyglądać smartwatche Samsung Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra. Teraz, gdy do imprezy wciąż pozostał ponad tydzień, autorzy Dealabs twierdzą, że dotarli do pełnych specyfikacji tych urządzeń. Rozpiski pokrywają się mniej więcej z tym, o czym słyszeliśmy już wcześniej.

Specyfikacja Samsung Galaxy Watch 7

Siódemka będzie występować w dwóch rozmiarach: 40 i 44 mm. Oba warianty będą mieć panele AMOLED, ale pierwszy wyświetli obraz o rozdzielczości 432×432 pikseli na ekranie 1,3 cala, a drugi – 480×480 pikseli na 1,5 cala. Na górze znajdzie się szkiełko szafirowe, a ramka zostanie wykonana z aluminium. Całość będzie wodoszczelna w klasie IP68 / 5 ATM.

O odpowiednią wydajność zegarka zadbać ma duet tworzony przez autorski procesor Exynos W1000 i 2 GB RAM-u. Do tego dojdą 32 GB pamięci masowej oraz akumulator o pojemność 300 mAh (40 mm) lub 425 mAh (44 mm). W kontekście łączności producent przygotował zaś moduły Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC i (opcjonalnie) LTE.

Na specyfikację smartwatcha składają się także następujące sensory: GPS, czujnik światła, e-kompas, akcelerometr, żyroskop, barometr, termometr i pulsometr, jak również mikrofon i głośnik. Mniej więcej wskazuje to na potencjalną funkcjonalność urządzenia.

Względem poprzednika mamy tu zatem przede wszystkim nowszy i wydajniejszy, a przy tym bardziej energooszczędny procesor oraz dwa razy więcej pamięci na pliki.

Co zaoferuje Samsung Galaxy Watch Ultra? Specyfikacja

Model z dopiskiem Ultra dostępny będzie tylko w wersji 47 mm, ale pomimo większej konstrukcji zaoferuje taki sam wyświetlacz jak 44-milimetrowa Siódemka (1,5 cala / 480×480 pikseli). Ekran będzie okrągły, ale osadzony w praktycznie prostokątnej ramce.

źródło: Evan Blass

Znaczna część jego specyfikacji pokrywa się z tym, o czym pisałem w kontekście Galaxy Watch 7, ale model Ultra zyska pojemniejszy akumulator (590 mAh), tytanową konstrukcję i będzie cechować się wodoszczelnością w klasie 10 ATM. Dostanie także inny pasek (nazwany Extreme Sport Band).

Jak wyglądają ceny?

Poza samymi specyfikacjami serwis Dealabs przedstawił także cennik dla rynku francuskiego. Zgodnie z nim Samsung Galaxy Watch 7 będzie kosztować:

40 mm / Bluetooth – 319 euro (równowartość ~1380 złotych),

44 mm / Bluetooth – 349 euro (~1510 złotych),

40 mm / BT + LTE – 369 euro (~1590 złotych),

44 mm / BT + LTE – 399 euro (~1720 złotych).

Galaxy Watch Ultra z kolei ma być wyraźnie droższy i kosztować 699 euro, co przy obecnym kursie daje minimalnie ponad 3000 złotych. Już niebawem dowiemy się, ile jest w tym wszystkim prawdy.