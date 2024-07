Masz te urządzenia Apple? Firma uważa, że kolekcjonujesz zabytki

Apple udostępniło nową klasyfikację swoich urządzeń. Obszerna lista obejmuje sprzęty producenta z Cupertino wycofane oraz znajdujące się poza okresem wsparcia. Wśród wytypowanych znalazł się m.in. iPhone X, AirPodsy 1. Gen czy 6-letni HomePod. Co dla użytkowników oznacza ta „czarna” lista?

Apple przedstawia odświeżoną listę wycofanych sprzętów

Jeśli nadal masz lub nawet używasz iPhone’a X, AirPodsów pierwszej generacji czy HomePoda 1. Gen, jesteś kolekcjonerem staroci – przynajmniej według Apple.

Marka opublikowała długą listę urządzeń, złożoną z dwóch kategorii – produktów wycofanych oraz znajdujących poza okresem wsparcia, czyli takich, które szansę na wsparcie ze strony producenta już utraciły. Do pierwszej grupy należą te, których dystrybucja zakończyła się ponad 5 lat temu, jednak nie wcześniej niż 7 lat temu. Na szczęście gigant z Cupertino jest łaskawy i te sklasyfikowane jako wycofane nadal możesz serwisować, jeśli Twój ukochany sprzęt zacznie odmawiać posłuszeństwa.

Jak zaznacza firma na swojej stronie pomocy – w przypadku modeli z drugiej grupy, czyli uznanych za znajdujące się poza okresem wsparcia producenta, można zdobywać usługi i części nawet przez 7 lat od zakończenia sprzedaży, co jest zgodne z wymaganiami prawnymi. Oczywiście jest to też zależne od dostępności poszczególnych elementów.

Jakie produkty należą do wycofanych?

Na liście wycofanych produktów Apple można znaleźć m.in. MacBooka Pro z 2018 roku, iPody Shuffle i Touch czwartej generacji, Touch szóstej generacji oraz Nano siódmej generacji. Apple wymienia tutaj też np. iPhone’a 8 Red, Plus Red czy iPhone X, a także sporo iPadów oraz zegarki Apple Watch z serii pierwszej i drugiej.

Za wycofany produkt uznano również pierwszą generację AirPodsów i HomePodów. Głośniki są niemałą ciekawostką, ponieważ ich sprzedaż zakończyła się zaledwie trzy lata temu. TheVerge poprosiło giganta o komentarz w tej sprawie, jednak póki co do serwisu nie dotarła żadna odpowiedź.

Sprzęty, o których można zapomnieć

Druga część obszernej listy Apple to prawdziwe cmentarzysko. Ujęto na niej urządzenia bez wsparcia producenta, czyli takie, które prawdziwie odchodzą w niepamięć. Należą do nich sprzęty, których dystrybucja zakończyła się ponad 7 lat temu.

W tym przypadku Apple nie będzie świadczył już żadnych usług sprzętowych ani nawet dostarczał do serwisów części do tychże urządzeń. Wyjątkiem są MacBooki widniejące na liście, które kwalifikują się do 10-letniej naprawy baterii (czas ten również liczony jest od daty zakończenia dystrybucji). Z kolei wszystkie produkty Beats marki Monster zostają zaliczone do grupy poza okresem wsparcia bez względu na datę ich zakupu.